Cavani: "Me sorprendió ser titular, pero uno está al servicio del entrenador"

Edinson Cavani ya concede entrevistas tras su debut en Mestalla como titular, un debut que al propio Cavani le sorprendió partiendo desde la titularidad. El ariete también explicó su ausencia de la selección estos dos encuentros para quedarse en Valencia.

Sorprendido con Gatusso

"Todos esperábamos una progresión, una progresión que comenzara con unos 30 minutos para luego ir sumando. Uno está aquí, como siempre digo, a la orden de un entrenador, de un club. El entrenador decidió y nos sorprendió a todos pero desde el momento me dijo que iba a estar uno se implica y se prepara para que se dé eso que tanto estaba esperando, así que salió todo bien por la incertidumbre que había. Me tocó salir del campo en el momento mejor me encontraba pero poco a poco iremos sumando y agarrando más el ritmo y la forma para darle lo mejor que uno puede darle a este club".

Ausencia con la selección

"Fue lo mejor, uno quería haber firmado antes y tenerlo todo con una dinámica diferente para ir a la selección de otra forma. Yo entrenaba de otra forma a nivel personal pero llevaba una readaptación mayor a cuando era más joven. Creo que fue lo mejor, creo que fue la mejor decisión que tomamos entre todos y así llegar mejor. Uno actúa con el corazón".