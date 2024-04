Catalá exigirá al Valencia que cumpla los compromisos de los convenios de 2005 y 2007 para el nuevo Mestalla

La Alcaldesa de Valencia María José Catalá ha hablado sobre el nuevo Mestalla en su visita a la Almoina. Ha confirmado que va a exigir al Valencia que cumpla con los compromisos suscritos con el propio Ayuntamiento en los convenios de 20 de diciembre de 2005 y 3 de septiembre de 2007. Estos hacen referencia a un estadio con aforo de 70.000 espectadores, que lo lleve a cargo profesionales de la más alta cualificación, la posibilidad de crear una pista de atletismo, el derecho de uso gratuito del estadio por el Ayuntamiento y la construcción y financiación de un nuevo polideportivo municipal en el barrio de Benicalap.

"Lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo, como todos sabéis, es seguir el procedimiento que seguiríamos en cualquier expediente administrativo. Y lo que me comentan es que lo que le vamos a solicitar al Valencia es que nos acredite dos cosas. Primero, el cumplimiento de los compromisos que se establecieron en el convenio del año 2005 y en el año 2007 vinculados con la construcción del nuevo Mestalla. Y en segundo lugar, un cronograma de inicio y de finalización de las obras que ellos tienen previsto. Es algo que no tenemos y el Ayuntamiento, en todo el proceso y siguiendo todos los pasos, en este momento va a requerir al Valencia para que acredite esas circunstancias. ¿Qué es lo que pretendo yo? Desde el principio lo he pretendido y soy la única que no se ha movido en su decisión, en su plan, en su hoja de ruta y en su opinión. Que el Ayuntamiento tenga todas las garantías, absolutamente todas las garantías, antes de emitir cualquier tipo de autorización, licencia, permiso, cualquier tipo de pronunciamiento, todas las garantías de que el club va a cumplir con la ciudad y con la afición. Y esa, desde luego, esa es mi hoja de ruta. No dar nada si no se recibe a cambio y antes y de forma previa todas las garantías que esta ciudad necesita", afirmaba Catalá.

En lo que respecta a la auditoria externa que aprobó la comisión de urbanismo, confirmaba lo adelantado por Onda Cero Valencia. Ahora mismo el Ayuntamiento solo dispone de un proyecto básico para la obtención de la licencia de obras y para su realización se necesita un proyecto de ejecución. "Lo que tenemos en estos momentos en el Ayuntamiento de Valencia es una licencia de obras. Esta licencia de obras no incluye los detalles de ese proyecto y, por lo tanto, me cuesta expresarme... Primero, me cuesta expresarme y opinar sobre lo que me parece algo que tiene un componente técnico y de valoración por profesionales tan complejo. En esa licencia de obras hay simplemente una memoria económica muy pequeña. Es decir, básicamente es un folio. Y por eso es difícil. De lo que estoy convencida es de que este Ayuntamiento y, en este momento, la posición política que ha adoptado es la más garantista y, sobre todo, la más seria y rigurosa con lo que necesita la ciudad y lo que necesita la afición. Lo que es exigir acreditaciones, documentos, compromisos y, sobre todo, tener garantías suficientes de que todos estos pasos se están cumpliendo. Cuando se presente un proyecto que es lo suficientemente completo como para que un externo haga una auditoría seria, esa auditoría se hará y esa auditoría se solicitará según lo acordado en una moción de la Comisión de Ubanismo y, en ese momento, tendremos auditoría Ese proyecto, ese proyecto tiene que estar lo suficientemente completo como para ser objeto de una auditoría".

También confirmaba la Alcaldesa que este viernes habrá una junta de portavoces donde se decidirá cuando reunirse para tratar el tema de las fichas urbanísticas. "El tema de las fichas, como ya os dije, mañana tengo junta de reunión de portavoces y me imagino que ya se establecerá fecha las próximas semanas para una reunión para que cada uno respire. Igual ese día dicen una cosa y al día siguiente otra, pero en cualquier caso, yo no voy a dejar de tener la voluntad firme de asumir compromisos conjuntamente con la corporación. A ver si el día que nos reunamos consideran que fichas con convenio, que fichas sin convenio, o que no fichas no convenio, o cuál es la postura del día...", aseguraba Catala