El ex valencianista y actualmente jugador del PSG, Carlos Soler ha sido visto en la Ciudad Deportiva de Paterna. El centrocampista reconocía a su salida que "me he venido estos días libres aquí a Valencia a que me de un poco el solecito de la terreta. He podido saludar a algunos de mis ex compañeros aunque no todos porque algunos están con la selección".

A la pregunta del compañero de El Chiringuito de la Sexta sobre si le gustaría volver aseguraba que "solo he venido a saludar".