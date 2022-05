Capítulo 1: La remontada en Monjuïc

En esta sección reviviremos a lo largo de esta semana los 20 años que se cumplen el 5 de mayo de la quinta Liga de la historia el Valencia CF. En este primer capítulo uno de los partidos más trascendentales: la remontada en Monjuïc ante el Espanyol.

Rafa Benítez salva su puesto como entrenador del Valencia CF

En el mes de diciembre y con un inicio de campeonato muy irregular, el Valencia visitaba el estadio del Espanyol con el rumor sobre un posible cese de su entrenador Rafa Benítez. Aquel verano el Valencia había vendido a su estrella Gaizka Mendieta al Lazio y su entrenador Héctor Cúper se había marchado tras llegar con los valencianistas a dos finales de Champions. La llegada de Rafa Benítez, con amplio curriculum y después de haber ascendido con el Tenerife, pero sin apenas haber entrenado a equipos punteros suscitaba muchas dudas en el entorno valencianista.

El arranque no fue el esperado y con un bagaje de pocas derrotas pero muchos empates se llegaba a la cita ante los pericos con una decisión clara por parte del consejo de administración que presidía Jaime Ortí: destituir al entrenador si no se ganaba aquel partido. Y el choque no pudo empezar peor. En el minuto 24 de partido los locales hacían el primer tanto por mediación de Palencia y en el 43 Álex Fernández hacía el segundo. Al descanso el Valencia perdía 2-0 y su entrenador estaba con un pie y medio fuera del equipo.

Pero apareció Rufete en dos ocasiones para nivelar el encuentro. El de Benejúzar hacía el primero en el 58 de partido y repetía apenas 4 minutos después. Y tres minutos más tarde el rumano Adrian Ilie anotaba el gol que daría la victoria a los valencianistas. Rafa Benítez mantuvo su cargo ese 15 de diciembre de 2001 y pocos imaginaron en ese momento todo lo que vendría después...