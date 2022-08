Campaña: "Hay un interés que me llama la atención, pero a día de hoy sigo esperándolo"

José Campaña sigue siendo jugador del Levante. Y sorprende que a través de una entrevista concedida a los medios oficiales del club hable tan abiertamente de su futuro y fundamentalmente del interés de que venga un equipo (el Sevilla) a ficharle.

El granota ha manifestado que "he estado durante todo el mercado pendiente un poco de lo que se hablaba pero tranquilo a la vez porque mi cabeza tiene que estar aquí. Me queda un año de contrato. Si que es verdad que ha habido mucho movimiento sobre todo de nombre de clubes, algún interés... han llegado ofertas. Si que es verdad que en lo deportivo no era muy bueno y sí en lo económico pero no le he dado valor. En lo deportivo hay una que es la que más me llama la atención y a día de hoy seguimos esperándola. Si no sale porque no es beneficioso para el club ni para mi ya se ha hablado con el presi y el director deportivo que yo haría un esfuerzo económico. Me queda un año de contrato y lo último que quiero es que el club se vea afectado. Me quedaría aquí para aportar mi granito de arena y llevar al Levante donde se merece que es a la primera división".