Nafti: "Campaña y De Frutos vana tener minutos

Será este sábado a las 19:30 en La Romareda ante el Real Zaragoza en el que el Levante UD busque su primera victoria en Liga tras el empate ante el Huesca en casa.. Antes de ese encuentro Mehdi Nafti ha hablado de los meramente deportivo también de como está el mercado granota en cuento a salidas y entradas.

Dar continuidad a lo bueno que se hizo

“Hemos intentado dar continuidad a lo que hemos hecho bien, e intentar mejorar otros aspectos del juego. Creo que hicimos muchas cosas para llevarnos los tres puntos, acabamos el partido con 16 tiros. Me hubiese gustado hacer más daño a balón parado. Hay que insistir en lo que estamos haciendo bien, ser coherente en el trabajo de la semana y tener esa paciencia y tranquilidad. La mejor versión del Levante está por llegar. Hay que seguir trabajando desde la tranquilidad".

El rival, el Real Zaragoza

“Creo que va a ser un partido muy intenso. Estuvieron muy serio en el campo de Las Palmas. Permitieron muy poco. Permite muy poco juego por dentro, tiene buenas transiciones y bien juego de balón. Me gustaría ver un buen partido de fútbol pero va a ser muy intenso. Frente a una afición que conocéis. Están todos los ingredientes para ver un buen partido de futbol. De nuestra afición ya tuve un aperitivo el otro día, sorpresa ninguna. Seguro que nos dan alas en los momentos de dificultad”.

Sistemas de juego

“Yo no creo en los sistemas de juego. Hemos jugado con defensa de tres el otro día, pero podemos cambiar. Me interesa poner a los jugadores en las mejores condiciones posibles para potenciar su talento. Que no estemos en condiciones óptimas de jugadores extremos sí que me condiciona para poder tener ese juego”.

La dureza de la competición

“Son datos. No son ni opiniones personales. Mirad el Éibar y el Valladolid la pasada temporada. Mira el Girona, creo que estaba en descenso en la jornada 12, si no me equivoco, y acabaron subiendo. Esto es una carrera de fondo. No digo que no tenemos unas ganas tremendas de que llegue la primera victoria, pero hay que estar tranquilos. El que crea que vamos a ver un fútbol champagne, le aconsejo para su salud mental que no vea los partidos del Levante. No hay que montarse películas”.

Charly Musonda

“Ha tenido una pequeña molestia esta mañana en el abductor. No viajará. Voy a aprovechar la pregunta para resultar todos los jugadores que tenemos con velocidad y profundidad. Orbe Ibáñez está bien, está mejor. El caso de Jorge De Frutos, que puede ser decisivo para nosotros. Tenemos que tener cuidado a esta altura de la temporada porque me sentiría muy culpable de anticipar la vuelta y dar demasiados minutos a ese tipo de futbolistas para luego perderlos por mucho tiempo. La Segunda División es una carrera de fondo. Hemos perdido a Saracchi. Quiero pensar que lo de Musonda no será grave, pero hay que mimar a estos jugadores que tenemos. El mercado termina en más de una semana, pero nuestro objetivo no va a ser forzar esa gente a corto plazo”.

De Frutos y Rober Ibáñez

“Vamos a hablar solo a nivel deportivo. Jorge tendrá minutos mañana, sin ninguna duda. Ha completado entrenamientos con el grupo, su pie está mejor. Tendrá minutos si no surge nada raro. Róber Ibáñez hay un tema extradeportivo por el tema de su ficha, como Femenías. Los dos van a viajar porque pueden pasar muchas cosas. Si tengo que dar minutos a Róber los daremos, pero siempre cuidando a la gente”.

Posibles salidas

“Hay que ir caso por caso, cada uno es un mundo. Tema de Jorge De Frutos, se ha hecho mucho ruido con su posible salida. Está en condiciones físicas y mentales de ayudar al equipo hoy, el lunes no sé qué pasara. Caso de Vezo, ha ayudado a la plantilla de manera increíble, es verdad que el primer partido de LaLiga no estaba en condiciones de participar y mañana va a participar”.

“Dani Gómez está en el proceso de posible salida, no lo voy a llevar. Cada caso es distinto, cada jugador es un mundo. No es una situación fácil. Yo solo puedo controlar el día a día. No es un trabajo fácil pero es lo que hay de momento”.

Opción Bouldini

“Se ha hablado de muchos nombres, pero es verdad que Bouldini lo conozco bien y está sobre la mesa para ayudarnos en casa de que cuadren todas las piezas del puzle. Creo que nos puede echar una mano independientemente de que se escuchen otros nombres que están ahí”.