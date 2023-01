Calleja: "El árbitro ha sido clave en algunas jugadas"

El Levante puso fin a su racha de no perder partidos al caer 0-2 ante el Atleti en la Copa del Rey. Sin embrago los de Javi Calleja plantaron cara a los madrileños e incluso pudieron adelantarse en el marcador de no ser porque Figueroa Vázquez anuló un gol por una "supuesta" falta a Oblak.

Para el técnico granota, la actuación del colegiado "ha sido clave en algunas jugadas y todas han ido en nuestra contra. El gol que nos anula, me parece que el contacto es mínimo y lo tiene muy claro. Sin embargo, el codazo a Álex no lo ve tan claro. Hay contacto y es dentro del área... Pero hemos perdido porque el Atlético ha tenido más acierto. Y luego hay otra jugada que dice mucho: hay un saque de banda clarísimo que nos hace ponernos cara a cara contra Oblak, y se equivoca". Y afirmaba estar "fastidiado porque no me gusta perder y menos conforme lo hemos hecho. Hemos plantado cara a uno de los mejores equipos de La Liga y hemos podido pasar".

Fin a la racha sin perder

Una derrota que pone fin a una racha de 17 partidos sin conocer la derrota. "Ganar siempre es imposible. Duele perder pero hay que analizar cómo se pierde. Hemos perdido contra el Atlético de Madrid y hay que quedarse con lo positivo, con el trabajo que se está haciendo. Hay que borrarlo, pasar página y centrarnos en el Leganés". Y añadía que "seguimos mentalmente fuertes, ilusionados, trabajando bien. Al equipo no le tiene que pesar esta derrota, tenemos que saber que hemos plantado cara y jugado de tú a tú. Pero ya ha pasado la Copa. La hemos disfrutado y nos centramos de lleno en lo que viene por delante".

Una derrota que según Calleja ha dejado al vestuario "enrabietado y eso es bueno. Podría ser conformista y pensar que esto no es lo nuestro, pero duele perder sea contra quien sea y donde sea. Demostremos que somos capaces de pasar página y olvidémonos de la Copa, que hay que subir a Primera".

Y concluía asegurando que lo de Franquesa "está cerrado e irá al Leganés".