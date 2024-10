Calero: "Si me dices ahora de entrenar o ayudar a la gente me quedo con ayudar a la gente"

El técnico del Levante Julián Calero ha querido destacar en una entrevista en Onda Deportiva Valencia el lado más solidario de la sociedad ante una desgracia como la sufrida en Valencia. El entrenador reconocía estar "muy consternado. Ahora no toca fútbol. Es una cosa importante en nuestra vida pero en mi caso es lo más importante de lo menos importante. Ahora toca ayudar a la gente y ser solidario como está haciendo el Levante recogiendo alimentos, ropa... todo lo que se pueda para ayudar a la gente. La realidad de la vida es esta cuando nos golpea. Tenemos que arrimar todos el hombro. Si me dices de ir a entrenar o ayudar la gente me quedo con ayudar a la gente".

Calero vivió la tragedia de los atentados del 11M

Precisamente Calero fue policía antes que entrenador. A el le tocó vivir en primera persona los atentados del 11M. Por eso no quería dejar pasar la oportunidad de "dar las gracias a todos los servicios de emergencia por el esfuerzo que están realizando estos días. Es brutal lo que se hace en estos casos. Yo tengo el pasado que tengo (ha sido policía) así que cuando hemos podido echar una mano aquí estamos. Primero tuvimos que salvar nuestra integridad y una vez hecho ver como podemos ayudar a la gente. Cuando la naturaleza arranca es muy difícil. Pasamos una situación muy complicada. Quedamos incomunicados y tratamos de ayudar a la gente. Por desgracia ha fallecido mucha gente".

El míster levantinista reconocía que "es muy duro vivir situaciones como esta. Se te queda una bala dentro de la cabeza. Te preparan para estas catástrofes pero hay situaciones que te tocan mucho el alma. Cuando llegas a un sitio así lo único que piensas es en ayudar. A veces te toca decidir a quien puedes ayudar y a quien no. Son situaciones muy complicadas".

a veces nos separamos por tonterías pero cuando vienen estas cosas sí que estamos unidos

Preocupación en el Levante

A nivel personal y del propio club afirmaba que "estamos muy preocupados también por Bunyol. Los campos de césped artificial están destruidos. En la ciudad deportiva han caído muros y por eso estamos entrenando en el Ciutat. La preocupación es que la cantidad de niños que entrenan ahí van a tardar mucho tiempo en volver. Hay que ver como estos niños pueden retomar la actividad en otros lugares. Si es verdad que ha habido mucha solidaridad ofreciendo lugares e incluso el Valencia ha ofrecido su Ciudad Deportiva. Somos todos humanos más allá del escudo que llevamos. Lo primero somos las personas. Yo me siento orgulloso de la sociedad en la que vivimos porque enseguida nos lanzamos a ayudarnos unos a otros más allá de colores y escudos. Estamos todos muy afectados en el club. Hemos tenido tres o cuatro jugadores aislados hasta que pudimos contactar con ellos. También el cuerpo técnico estuvimos día y medio aislados y había preocupación por lo que nos podía haber pasado hasta que pudimos contactar".

Y concluía afirmando que "a veces nos separamos por tonterías pero cuando vienen estas cosas sí que estamos unidos".