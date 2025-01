Caixa Popular llança la 'Tarjeta de Comerç Local' per a impulsar el consum de proximitat.

Caixa Popular ha presentat la renovada 'Targeta de Comerç Local', anteriorment 'Targeta de Compra Local', una ferramenta amb la que la cooperativa valenciana vol reafirmar el seu "compromís amb el comerç de proximitat".

"Volem potenciar l'economia dels xicotets comerços i a oferir avantatges exclusius als usuaris i als comerços adherits", ha assenyalat Vicent Vengut, responsable de Comerços i Autònoms de Caixa Popular.

La nova targeta, segons ha explicat Vengut, presenta "múltiples beneficis":

Per als usuaris

• Gratuïtat: la targeta no té comissió de manteniment si es realitza almenys una compra a l'any.

• Finançament sense interessos: els titulars poden finançar les seues compres en els comerços adherits fins a 6 mesos sense interessos.

• Flexibilitat de pagament: els clients poden optar per realitzar el pagament total a fi de mes o fraccionar les seves despeses en terminis còmodes.

• Accessibilitat: la targeta està disponible tant per a clients de Caixa Popular com per a aquells que desitgin domiciliar-la en una altra entitat bancària.

Per als comerços

• Fidelització de clients: Els establiments poden oferir finançament sense assumir riscos, ja que Caixa Popular garanteix la gestió dels pagaments.

• Major visibilitat: Els comerços adherits s'inclouran en la web i en l'aplicació mòbil de la targeta, facilitant la seua localització i promovent els seus productes i serveis.

A més, per a promoure l'ús de la Targeta de Comerç Local, Caixa Popular ha llançat una promoció especial entre el 13 de gener i el 28 de febrer. Durant este període, per cada compra realitzada pel client amb la TCL obtindrà una participació.

Entre els titulars de la TCL se sortejaran 3 targetes regal de 300€ per a canviar en el mateix comerç de la compra guanyadora. Mentre que els comerços en els quals es facen les compres guanyadores, obtindran 3 premis de 6 mesos de taxes de descompte del TPV gratis.

L’entitat financera está treballant també en la digitalització de la targeta TCL. "Este avanç permetrà als usuaris tindre una experiència més còmoda i accessible, integrant la TCL en entorns digitals per facilitar-ne el seu ús. Aquesta evolució reafirma el seu compromís amb la innovació i amb l'adaptació a les necessitats dels consumidors i comerços locals", segons el responsable d'Autònoms.