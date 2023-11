Rubén Baraja se queja de la normativa de la Copa del Rey

LEER MÁS El Valencia pide respeto por una foto de Vinicius en la gala del Balón de Oro

El técnico del Valencia Rubén Baraja ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro de Copa ante el CD Logroñés. El entrenador valencianista se ha quejado de la norma que obliga a alinear a siete futbolistas profesionales.

"Si tuviéramos la posibilidad de alinear más jugadores con dorsal del filial, podríamos incluir más jugadores en el 11 y rotar más a los que tienen dorsal del primer equipo. Estamos limitados a cuatro jugadores máximo. Esto es una norma obsoleta que debería cambiar. No es porque yo esté en esta circunstancia. Al final, para que haya oportunidades, para que los jóvenes puedan participar, para que haya crecimiento de las canteras, tener la posibilidad de poner más jugadores daría más opciones", afirmaba el vallisoletano.

El entrenador valencianista insistía en que "no tiene sentido la normativa. Es absurdo que no puedas poner 11 jugadores jóvenes si quieres potenciar tu cantera para que tengan minutos. Es una norma que no sé el motivo por el que no se ha cambiado aún. En la situación que tenemos nosotros nos perjudica porqué me gustaría tener más espacio para poner a jugadores que me gustaría que participaran mañana en el partido. Pero, trataremos de hacer una combinación entre los profesionales y los que tienen dorsal de Mestalla pensando en hacer las cosas bien y competir. Debemos entender que representamos a un club que históricamente siempre le ha dado mucha importancia a la Copa y mañana tenemos que afrontar el partido con esa mentalidad. Además, vamos a tener enfrente a un rival que si tu no vas con esa mentalidad, con esa convicción y la idea de competir bien, te puedes llevar un disgusto. No es la primera vez que pasa y tenemos que evitar eso".

Aunque sí reconocía que es un buen momento para dar oportunidades a los menos habituales. "Creo que tenemos que encarar la Copa pensando que es una oportunidad para los jugadores que no está teniendo la continuidad que ellos necesitan, que necesitan sumar minutos de calidad en competición y trataremos de hacerlo para que el equipo siga siendo competitivo. Este es el mensaje que quiero trasladarles. Para nosotros, la Copa es una competición históricamente importante para el Valencia y también lo es para mí en el sentido de que le doy mucho valor. Van a tener la oportunidad de tener minutos, crecer, demostrar al entrenador que pueden participar más o que el entrenador se está equivocando y lo veo como una oportunidad en la que tenemos que tratar de elegir bien el equipo que pongamos y superar la eliminatoria. Es nuestra obligación pasar esta eliminatoria".

Y confirmaba la titularidad de Jaime en la portería. "Lo que tenemos pensado es que empiece él", aseguraba.

El balón de oro

Baraja no ha querido comentar el premio "Sócrates" a Vinicius y ni la foto que tanto ha indignado al valencianismo. "Me gustaría pasar de ronda mañana contra el Logroñés. Esa es mi ilusión. Queremos hacer un buen partido y hacer las cosas bien", ha contestado cuando se le ha preguntado por esa circunstancia.

Eso sí, ha reconocido que Messi se merece todos los Balones de Oro que le den. "Si has visto jugar a Leo Messi, creo que no hay nadie y no va a haber, ojalá me equivoque, que juegue al fútbol como lo ha hecho él. Yo le daría todos los balones de oro del mundo. Lo que él es capaz de hacer en un terreno de juego no hay ningún jugador en el mundo que pueda superarlo. Evidentemente, habrá alguien que le sucederá en este premio, pero será un jugador con otras características. En lo que se refiere a jugar al fútbol, a interpretar el juego, saber jugar a esto, creo que Messi es el número uno. Me parece un premio justo por su trayectoria y por ganar la Copa del Mundo con Argentina", señalaba.