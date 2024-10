Baraja: "Nunca me he quejado de la afición, he pedido que estemos unidos"

Rubén Baraja ha hablado en la previa del partido de Copa que jugará este miércoles ante el Parla. A pesar de la mala situación y de las protestas más que justificadas de la afición contra Peter Lim, el técnico ha insistido en que "nunca me he quejado de la afición del Valencia, lo que he pedido es que estemos todos unidos". El entrenador tiene claro además que "el sábado el valencianismo va a responder y vamos a tener su apoyo. El momento y la dificultad hace que la afición responda como creo que lo va a hacer. Nos va a apoyar y nos va a empujar. Salir de aquí pasa porque Mestalla esté detrás".

Las declaraciones de Kyat Lim

Sobre las manifestaciones de Kiat Lim a través de redes sociales manifestaba que "es la opinión del hijo del propietario y se puede manifestar como quiera" a la vez que reconocía que "yo como entrenador y valencianista entiendo que estamos pasando una situación de dificultad y es difícil convivir con ello. Entiendo que nuestra afición esté cabreada y enfadada. Yo me siento respetado y valorado por la afición del Valencia. Yo también tengo hijos y me enfado con ellos pero les apoyo y les empujo y esto es lo que creo que va a hacer la afición del Valencia. Siempre ha sido así y yo me siento con la fuerza y la convicción de poder cambiar la situación".

Estoy aquí de pie con la confianza, convicción, compromiso, energía y las ganas de revertir la situación

Posibilidad de una destitución

Sobre si le molestaría que el club estuviese ya hablando con otros entrenadores afirmaba que "no tengo esa sensación. Me siento tranquilo. Creo que el club me ha transmitido su confianza y tranquilidad. Los hechos es que estoy aquí de pie con la confianza, convicción, compromiso, energía y las ganas de revertir la situación y sobre todo asumiendo la mayor de las responsabilidades. Si las cosas no salen el mayor responsable soy yo y estoy aquí de pie para aguantar o soportar la presión que supone estar en el momento que estamos. Esto es fútbol y a través del trabajo, compromiso y esfuerzo y mantener la calma el equipo puede cambiar las cosas".

Eliminatoria de Copa ante el Parla

Acerca de la eliminatoria de Copa ante el Parla reconocía que "la afrontamos con mucha seriedad y respeto al rival. Estos partidos nos pueden servir para dar minutos a los que menos juegan y aprovechar la oportunidad de pasar la eliminatoria".

Lesión de Thierry Rendall

También el técnico aseguraba que todavía no se han planteado qué van a hacer en el mercado de invierno pero si la posibilidad de acudir ya a él para sustituir a Thierry. "Es una valoración que está y se va a estudiar si es más inteligente reforzar esa posición ahora o cuando llegue el mercado de invierno. Lo que es evidente es que la lesión de Thierry nos debilita en esa posición y hay que buscar alternativas".