Baraja ante la negativa de Lim a fichar: "Yo mato por mis jugadores"

Había expectación por conocer la opinión de Rubén Baraja después de que la presidenta Layhoon al acabar la Junta manifestara que "no hay presupuesto" para fichar en este mercado de invierno. Y el técnico ha insistido en que él ha expuesto los argumentos del porqué es necesario reforzar el equipo pero que no depende de él. Y ha querido pone en valor a su plantilla.

Reconoce Baraja que cuando habló con Layhoon "tratas de argumentarle la otra postura. Desde que acabó el mercado siempre hemos manifestado que la plantilla va justa en número de jugadores. Tratas de explicárselo y le haces ver que para mi es importante que haya competencia en los puestos porque eso genera un rendimiento más alto. A partir de ahí yo le traslado mi opinón. La respuesta es que financieramente no puede ser y que el club no puede permitírselo. Me cansa tener que estar constantemente defendiendo a esta plantilla cuando veo que se lo están dejando todo. La expectativa era estar abajo y ellos con su trabajo la han ido cambiando. Estamos en un momento de dificultad pero sabíamos que esto podía pasar. El equipo está compitiendo y dando el máximo cada jugador. Esto es lo que tiene valor para mi. No estar lamentándose todo el día de si no vienen jugadores, de si el club no ficha... Yo mato por mis jugadores".

Además insistía en que "podemos darle mil vueltas y hablar horas y horas de esto. Cuando expones tus argumentos y económicamente no puede ser ¿para qué gastar energía en algo que no puede ser? Yo tengo que gastar mi energía en que el equipo siga manteniendo la intensidad, en convencer a los jovenes que compitan como futbolistas de 28 años. Lo otro es chocarse con algo que no depende de ti. Yo me centro en conseguir el objetivo. Estas situaciones no me dan nada como entrenador.

Lim no cree que haya riesgo de descenso

Sobre las palabras de Layhoon en las que afirmaba que Peter Lim no cree que haya riesgo de descenso afirmaba que "tenemos que hacer una valoración global de la situación. No se puede valorar cual va a ser el riesgo de estar mas abajo o arriba. Hay que ver como evoluciona la temporada. No somos adivinos para saber lo que va a pasar. Nosotros estamos centrados en sacar el máximo a la plantilla que tenemos, exprimir a los jugadores y acelerar los procesos para que haya rendimiento. Yo gasto la energia en tratar de que el equipo sea competitivo"

Gayá no estará ante el FC Barcelona

El capitán del Valencia, José Luís Gayá no estará ante el FC Barcelona. La baja la confirmaba el propio Baraja. "Lo de Jose te puede pasar. Tengo la confianza y tranquilidad que el jugador que le vaya a suplir pueda hacerlo bien aunque tenga otras características. No nos podemos lamentar. Desgraciadamente no va a poder estar mañana".

A la baja del de Pedreguer se añaden las de Javi Guerra y Paulista por sanción y la de Almeida por lesión.

El rival, el FC Barcelona

Del rival aseguraba que "el Barça siempre es peligroso. Le veo jugar y es un equipazo. Tiene velocidad, intensidad... de todo. Es un equipo muy completo. Me preocupo de que nosotros tengamos lo que yo quiero: energía, concentración... Si quieres competirle a un equipo como el Barça tienes que hacer un partido muy completo como equipo y con mentalidad. El Barça es un equipo que te acaba hundiendo porque tiene mucha posesión de pelota y hay que defender bien. Para ganar al Barça tienes que hacer muchísimas cosas bien ".

Homenaje a Sliva

El ex futbolista David Silva recibirá un homenaje antes del encuentro y tendrá su lona en la fachada de Mestalla. Baraja fue compañero de equipo. Entre risas afirmaba que "a Silva lo vimos ayer por aquí y no le convencimos para que jugara un ratito mañana. Ha sido un ejemplo y se merece este homenaje por como es como jugador y persona".