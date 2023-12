Layhoon: "El accionista principal no cree que haya un riesgo de bajar a Segunda División"

La presidenta del Valencia, Layhoon ofreció una rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta General de Accionistas del club. La máxima dirigente ha reconocido que "si no encontramos recursos financieros será complicado que vayamos al mercado de invierno". Además aseguraba que Rubén Baraja es conocedor de la situación. "Le hemos dicho que estamos en una situación compleja", afirmaba.

Ante esa falta de refuerzos aseguraba que "confiamos en el equipo actual" pero que "si se puede hacer algo por reforzarlo lo haremos. No es cuestión de un millón o 600.000 euros sino de que no tenemos presupuesto ahora mismo. Hemos excedido el presupuesto". Y aún iba más allá añadiendo que "el accionista principal no cree que haya riesgo de bajar a segunda porque confía en Rubén Baraja. Apoya totalmente la forma en que Baraja está gestionando el equipo con lo que confía mucho".

Sobre posibles ventas en el mercado invernal manifestaba que "no creo que haya ventas principales en este mercado de invierno. Si no podemos reforzar la plantilla menos aún queremos perder jugadores claves".

Respecto a una posible venta de las acciones de Peter Lim, la presidenta ha recordado que el magnate de Singapur ha puesto recientemente un préstamo de 35 millones de euros y que "eso supone una prueba de su compromiso". Y ha afirmado que "no quiere vender, que yo sepa".

Por su parte Inma Ibañez, directora financiera del Valencia, reconocía que "el coste total del nuevo Mestalla son 340 y llevamos gastados 172 millones de euros. Tenemos un diferencial que puede irse al 15/20%. Con el presupuesto ya daremos cantidades más ajustadas, pero esa cantidad no puede hacer que no haya proyecto. Lo haremos con ATE o sin ATE. Queremos la licencia para empezar aunque no haya convenio" Sobre la financiación de esos 168 millones que faltan, Layhoon explicaba que "80 millones son del fondo CVC, 35 millones de la venta del terciario del nuevo Mestalla y el resto, 53 millones se obtendrían de una financiación nueva".