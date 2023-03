Baraja: "¿Fuera del descenso? No hemos sacado la cabeza de ningún sitio"

No cabe duda que Baraja está consiguiendo que el Valencia se haga fuerte en su propio estadio. Dos victorias consecutivas ante Real Sociedad y Osasuna han permitido al equipo salir de la zona de descenso. Aún así el técnico sabe que queda mucho camino por recorrer. "¿Fuera del descenso? No hemos sacado la cabeza de ningún sitio. Hemos ganado y me ha encantado ver a los jugadores felices. En esta comunión, hay que competir en cada partido".

Mejoría en el juego

Ante los rojillos se notó una visible mejoría en el juego. Los de Arrasate apenas inquietaron a Mamardashvili. "Es un día en el que hemos conseguido llevar el partido donde nos interesaba. Hemos hecho muchas cosas bien y hemos sido continuos porque Osasuna te exige mucho. Hemos encontrado esa definición en los metros finales que nos estaba costando. Defensivamente, estamos mejor. Hemos hecho el gol y tuvimos tres o cuatro para cerrar el partido. Estoy feliz por la gente, por el público y por todos esos que sufren con nosotros. Hemos sentido una sensación de poder por tener a nuestro público detrás. Mestalla juega. Osasuna es un gran rival y hemos sabido minimizarlo".

La importancia de Mestalla

El Pipo sabe que la salvación pasa por ganar los partidos de Mestalla. "Cuando estás en una dinámica negativa y necesitas cosas para mejorar, tener a tu público como Mestalla es muy importante. Los jugadores tienen que sentir lo que significa jugar aquí para que nos dé un plus. Si sientes a tu gente en cada acción, te hace cambiar la dinámica. Ese apoyo nos va a permitir crecer y obtener resultados".

Definitivamente el equipo no entró a Mestalla por la Avenida de Suecia. Reconocía Baraja que "me ha fastidiado mucho la llegada al campo porque no podemos permitirnos el lujo de no entrar por la Avenida de Suecia. No sé qué ha pasado realmente y no se ha concretado. Es algo para mí vital. Como entrenador y como exjugador, quiero que sientan lo que significa entrar en Mestalla. Y eso ha hecho que la gente no tuviese el calor que necesitábamos. Tenemos que arreglar eso para que nuestra gente reciba al equipo para llegar con más convicción".

Gran actuación de Justin Kluivert

Sobre la ovación, gol y brillante actuación de Justin Kluivert aseguraba que "Ha hecho un partido completo. Ha terminado con calambres. Es lo que buscamos de él para aprovechar sus virtudes, como el regate, el tiro... Ha trabajado muy bien esta semana y estaba convencido de que podía hacerlo bien. Eso también nos eleva la competencia. Necesitamos sumar jugadores para tener soluciones y que nos aporten. Estoy contento con el partido de Justin y también con la actitud de Nico, Lino... Lo importante es el grupo y el equipo".

No entrar en polémicas arbitrales

El técnico del Valencia insistía una vez más en que él no debe entrar en ningún tipo de polémica arbitral. "No podemos valorar situaciones que tienen que interpretar desde el VAR. Es pura interpretación y no podemos hacer mucho más. Tenemos que poner nuestra energía en el partido y focalizarlo todo en eso", afirmaba el vallisoletano.