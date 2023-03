Justin Kluivert: "¡Qué guapo hoy Mestalla!"

LEER MÁS El Valencia de Baraja se hace fuerte en Mestalla

Justin Kluivert recibió su primera ovación de Mestalla al ser sustituido. El valencianista marcó el tanto de la victoria ante Osasuna que permite al Valencia salir del descenso. Su gran actuación a lo largo del partido tuvo el premio merecido.

En declaraciones a los medios oficiales del club quería agradecer el cariño de Mestalla. "Gracias afición, qué guapo hoy Mestalla", afirmaba.

Se trata de la segunda victoria consecutiva en Mestalla tras la llegada de Baraja. No cabe duda que el equipo trata de hacerse fuerte en su propio estadio. "Hemos sufrido mucho los últimos partidos. Hoy hemos demostrado que somos un buen equipo si jugamos juntos. Tenemos que seguir así. Ganamos aquí en casa ante la Real Sociedad. Nuestra afición es lo más importante. Necesitamos a nuestra afición siempre a nuestro lado", reconocía el holandés.

El autor del gol de la victoria

La victoria ante el equipo rojillo llegó gracias a su gol. Kluivert afirmaba que "ojalá marque muchos más. He visto a Lino con el balón y he atacado el espacio. Pero, quiero muchos más. Tenemos muchos partidos importantes por delante y quiero hacer muchos más goles". Un gol que tuvo una dedicatoria muy especial: "se lo he dedicado a mi novia, que estaba en la grada, porque mañana es su cumpleaños"-