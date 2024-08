Baraja: "Esta es la realidad que tenemos. Sin inversión es difícil plantear otro escenario"

El Valencia cayó derrotado en el estreno liguero ante el FC Barcelona en Mestalla. Con una buena primera parte de los valencianistas, en la segunda el equipo culé fue muy superior dejando evidencia de la falta de armario del Valencia. Tanto es así que el propio técnico Rubén Baraja lo reconocía al acabar el encuentro: "esta es la realidad que tenemos. Sin inversión, si no hay inversión es difícil plantearnos otra situación u otro escenario al que tenemos en este momento".

Así de sincero se manifestaba el entrenador al afirmar que "si no hay inversión es difícil pensar en otro escenario distinto del que tenemos ahora con Fran Pérez o Sergi Canos lesionados. Si no tienes piezas específicas en esas posiciones te cuesta más, que es lo que hemos visto en la segunda parte del partido que nos ha costado entender y llegar a tener alguna opción para poder empatar",

Preguntado del porqué de esa falta de inversión contestaba que "no te sabría responder a la pregunta de por qué no hay inversión. No me corresponde a mí, no puedo valorar esto, es una pregunta para el club. Lo que quiero decir es que para afrontar una temporada como esta necesitas tener variantes y posibilidades. Queda mercado todavía por delante y estamos trabajando para ver si se puede conseguir encontrar esas alternativas. Todavía hay mercado por delante y trataremos de ajustar para mejorar en alguna situación. Pero es algo que no depende de mí".

También se quejó Baraja de la no expulsión a Cubarsí. El central culé debió ver la segunda amarilla tras una falta cometida sobre Hugo Duro. "Hay una acción que nos podía haber metido en el partido, la de la segunda amarilla a Cubarsí que era clara y el árbitro no lo ha querido interpretar así, y cuando hemos querido ir a por el partido no nos ha dado, esa la realidad. Los cambios no nos han dado el punch que necesitábamos para tener alguna opción en la parte final. Es una pena, pero es la realidad que tenemos".