Baraja está convencido que Lim sabe las necesidades del Valencia

A un día de comenzar La Liga y con un solo fichaje, el de Pepelu, había nuevamente expectación por escuchar las palabras de Rubén Baraja en la previa del encuentro ante el Sevilla. Y pese a que el vallisoletano quería centrar el discurso en el encuentro ante los hispalenses, no cabe duda que el tema del mercado ha centrado gran parte de la rueda de prensa.

Preguntado sobre qué le pediría a Peter Lim, que actualmente tiene bloqueados los fichajes, afirmaba que "le diría lo mismo que estoy diciendo aquí y dije el otro día. Que necesitamos reforzar el equipo. Y creo que él entenderá que también es así, pero hay situaciones que no controlamos, económicas y de Fair Play Financiero que no nos permite avanzar. Estoy convencido que el propietario también sabe de las necesidades que tenemos y desde Valencia se lo transmiten y se lo hacen saber. Habrá que esperar al momento en que podamos avanzar y estoy convencido que llegará ese momento, como ha llegado en otras ocasiones y el propietario entenderá que el equipo se tiene que reforzar".

Sobre la fotografía actual del Valencia en el mercado aseguraba que "la gente que trabaja en Valencia, en contacto con la propiedad, está buscando las mejores soluciones para que el equipo se refuerce y espero que la situación cambie, pero en la previa de un partido como el de mañana, un partido de LaLiga en el que nos jugamos puntos, no voy a estar perdiendo energía si me traen un fichaje o no". Y añadía que "el mercado es el que es y la situación es la que es. Tenemos que centrarnos en lo inmediato que es la competición. No puedo hablar de situaciones, hipótesis compromisos. Se está trabajando para el momento que se pueda firmar jugadores, tener los jugadores que necesitamos y confío que eso suceda".

Pese a todo Baraja dice sentir el apoyo del club. "Sí siento el apoyo. Por supuesto que saben qué tipo de persona soy yo y que voy a decir las cosas como las siento, con el más absoluto respeto. La comunicación es fluida y todos trabajamos pensando en mejorar las cosas que debemos mejorar y tratar de avanzar".

Respecto a si se plantea dimitir si el 31 de agosto no han llegado esos 5 ó 6 fichajes aseguraba que "ya lo he explicado, cuando llegue esa situación lo valoraremos. Estoy en el mejor sitio que nunca jamás hubiera soñado estar. Soy entrenador del Valencia CF, del equipo que siento, y con eso te lo digo todo".

Lo que sí tiene ganas es de que mañana arranque la competición. "Al vestuario lo veo con ganas, ha sido una pretemporada corta en la que al final todos los equipos vamos con pocos partidos de preparación, y con el calor que va a hacer será un partido durísimo en lo físico.

Pero veo al vestuario comprometido y con ganas de que empiece la competición con la ilusión de ganar los puntos, volver a competir en LaLiga y con la ambición de, con nuestras virtudes, hacer las cosas bien, si lo hacemos desde la organización colectiva, el trabajo, el esfuerzo y poder competir mañana en Sevilla", sentenciaba.