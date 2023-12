Baraja, brindis por Navidad "en un momento complicado en la historia del Valencia"

Rubén Baraja hizo el tradicional brindis navideño con la prensa antes del encuentro frente al Rayo Vallecano en el que admitió que "estamos viviendo un momento complicado en la historia del Valencia CF". Mientras levantaba su copa, el técnico del Valencia manifestaba que "simplemente quería agradeceros a todos porque al final durante la temporada es complicado vuestra posición y la nuestra, pero entiendo que estáis también viviendo lo que estamos viviendo nosotros: un momento complicado en la historia del Valencia CF. Pero vuestro trabajo es importante, que os sintáis partícipes de lo importante que sois para nosotros. Tratamos de respetaros en lo posible y os deseamos a todos un feliz 2024. Y si es con éxito muchísimo mejor. Que paséis unos grandes días con vuestra familia y si pueden ser tres puntos mañana tres puntos, mejor. Amunt Valencia y un abrazo a todos".

Antes ofreció la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano en la que, a falta de fichajes, expresaba su deseo para 2024. "Salud para mi, mi familia, mis seres queridos y mejorar el 2023. Ese es el objetivo que tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que ser ambiciosos en ese sentido y creer que a través del trabajo, el equipo mejore. Y podamos acabar esta temporada en una buena posición pensando en un futuro mejor. Eso es lo que me gustaría para 2024".

Respecto al rival, el Rayo Vallecano aseguraba que "siempre os digo que las estadísticas o todo este tipo de detalles, cuando llevan mucho tiempo que sin que se produzcan siempre estás más cerca de que cambie la dinámica. Sabemos que vamos a encontrar un rival que todos lo conocéis y más en Vallecas: es un equipo muy intenso, con una gran agresividad y nosotros tenemos que tratar de hacer un partido en el que sepamos interpretar bien lo que pide, estar bien en las segundas acciones, porque es un equipo que te lleva un poco a eso, a las segundas acciones, las caídas y luego tratar de aprovechar los momentos del partido, trabajar para encontrar el momento en el que podamos aprovechar algunas situaciones y pensar que podemos sacar un resultado positivo.

Sobre Yaremchuk y especialmente Hugo Guillamón que marcó un golazo ante el FC Barcelona afirmaba que "no fue un partido nada fácil para ellos porque al final, cuando tú vienes con rodaje de continuidad, de tener minutos, siempre el rendimiento suele ser mejor, pero yo creo que los dos estuvieron a buen nivel, además Guillamón con la acción del gol, pues lógicamente subió un poco la nota. Nos dio posición, repartió, distribuyó con bastante criterio y sobre todo nos sostuvo en el equilibrio que necesitaba el partido. Roman creo que también estuvo bien y para mí todo esto son señales positivas de que yo tengo la posibilidad de elegir entre diferentes opciones, que eso siempre es bueno para el equipo y además sube el rendimiento de la plantilla. Son dos muy buenos ejemplos de que cualquier jugador que a lo mejor ahora no está participando, si llega su momento y dan un buen nivel, tienen la posibilidad de jugar y participar".

El sábado ante el Barça se batió el récord de asistencia en Mestalla con 46.492 aficionados. Lo destacaba también Baraja. "Fue alucinante, ya no sé qué palabras utilizar, pero fue alucinante. Me comentaba Javi que hacía cinco o seis años que no se producía ese lleno y yo creo que eso es algo que extraigo de lo más positivo de mi estancia en el cargo de entrenador del Valencia".