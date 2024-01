Baraja: "Es una bendición tener un vestuario con este espíritu y mentalidad"

El Valencia afronta los 1/8 de final ante el Celta en Mestalla. Una eliminatoria a partido único que ha despertado mucha ilusión en los valencianistas gracias a los últimos resultados.

En la previa Rubén Baraja ha querido elogiar a sus jugadores. "Este equipo es capaz de cualquier cosa y para mi es una bendición tener un vestuario así con este espíritu y mentalidad. El ambiente es bueno. Son jóvenes, alegres. Esto es un gran reto y desprenden muchas ganas de crecer, aprender.... Tener un ambiente como este en el vestuario en el que todos ayudan es fundamental. Queremos que tu plantilla sea un equipo y no un grupo de jugadores", afirmaba Baraja.

Sobre si hay favorito para esta eliminatoria volvía a destacar el papel importante que puede jugar Mestalla. Lo único que te puede dar un margen de favoritismo es que juegues en casa porque son partidos muy igualados. Mestalla va a jugar un papel importante porque nos va a enchufar. Esta es la única diferencia. Pero en Liga ya nos costó mucho ".

Además Baraja ve este partido como una forma de dar las gracias a sus aficionados por todo el apoyo que llevan mostrando esta temporada. "Es una oportunidad de darle a Mestalla con nuestro trabajo las gracias por como está apoyando al equipo y la ilusión que transmiten nuestros aficionados. Eso hace que el equipo sea mejor cuando juega en casa. El calor de Mestalla nos aporta mucho", aseguraba el técnico.

Sobre el Celta de Rafa Benítez destacaba que "el Celta es un equipo que ha demostrado una clara mejoría. Ha crecido y va a ser un partido igualado y difícil. Nos centramos en ser nosotros. Conociendo a Rafa seguro que nos va a poner en máxima dificultad con un equipo muy competitivo y con mucho orden. Tengo la sensación que va a ser un partido duro y así es como tenemos que afrontarlo".

Acerca de las palabras de Benítez en las que alababa a los jóvenes del Valencia comentaba que "Rafa tiene mucho criterio en sus comentarios. Si lo ha dicho habrá sido desde el cariño. Él sabe que un entrenador tiene que sacar rendimiento en cualquier circunstancia en que se encuentre. Valora que el equipo esté compitiendo bien. Si lo ha dicho él... ¿que puedo decir yo?".

El mercado

También han querido preguntarle a Baraja sobre el mercado ante la posibilidad de la llegada de Rafa Mir. " El mercado está abierto, puede pasar cualquier cosa. Nos tenemos que centrar en mañana. El celta es un equipo que ya nos lo puso difícil en Liga y lo hará mañana. Es una competición bonita que nos hace ilusión. Me centro en eso. El mercado está ahí y mientras esté abierto hay opciones". A la vez que aseguraba que "no podemos hacer hipótesis y valorar. No hay muchas posibilidades por el aspecto económico y hablar esto cuando mañana tenemos unos octavos de final, en nuestro campo en Mestalla. El equipo tiene ilusión de hacer un buen partido mañana y centrarme en eso es lo que más me motiva".

Preguntado sobre una posible renovación afirmaba que "me encanta la Copa y quiero disfrutarla mañana ante el Celta. Es el único pensamiento que tengo".