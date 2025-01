El Ayuntamiento licita las obras de reurbanización del eje Pérez Galdós-Giorgeta

El Ayuntamiento de València ha sacado a licitación el contrato de ejecución de las obras para reurbanizar el eje viario conformado por las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta. El presupuesto base de la licitación es de 32,7 millones de euros, el triple de lo previsto en el proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el anterior gobierno local de Compromis y PSPV-PSOE, a pesar de que no se eliminará el paso inferior.

El actual ejecutivo municipal del PP y Vox justifica ese sobrecoste en los ‘errores de cálculo’ cometidos por el anterior ejecutivo municipal. Además, no descarta suprimir el túnel más adelante, como explicaba hace unos días el concejal de movilidad, Jesús Carbonell:

Después de las modificaciones introducidas por el gobierno local en el proyecto inicial, las dos avenidas quedarán con un carril para el tráfico privado y otro para el transporte público en cada sentido. No obstante, el carril bus podrá ser utilizado también por los vehículos particulares si hay atascos. Además, habrá un carril bici de doble dirección separado de la calzada por una franja arbolada.

El Ayuntamiento ha conseguido aplazar hasta el final de este año la fecha de finalización de las obras, con el fin de no perder los 8 millones de euros de subvención concedidos por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Sin embargo, elplazo de ejecución previsto es de 14 meses, por lo que en ningún caso las obras estarán acabadas para esa fecha. El gobierno local ha pedido otra ampliación del plazo amparándose en la dana, pero fuentes municipales han confirmado a Onda Cero que todavía no se le ha concedido.

Renaturalización

Según el gobierno local, el objetivo principal del proyecto es "la mejora de la habitabilidad a través de la creación de un entorno más agradable y seguro para los residentes, que supondrá un aumento en la calidad de vida". También se apuesta por la renaturalización de este iimportante eje viario de la ciudad “mediante el incremento de la infraestructura verde para promover un espacio público sostenible y resiliente", así como por "la reducción de emisiones" con "el fomento del uso de medios de transporte no contaminantes --transporte público, bicicleta y desplazamientos a pie-- para disminuir las emisiones de CO2 y la contaminación acústica".

La actuación municipal comprende la mejora del trazado a lo largo de los 2,2 kilómetros que abarcan sendas avenidas desde el Paseo de la Petxina hasta la calle de San Vicente Mártir.