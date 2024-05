El Ayuntamiento anuncia que mantendrá “de momento” el túnel de Pérez Galdós-Giorgeta

LEER MÁS El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto para remodelar el eje Pérez Galdós-Giorgeta

El PP y Vox han anunciado este miércoles que finalmente no se eliminará -al menos a corto plazo- el túnel del eje Pérez Galdós-Giorgeta, tal y como planteaba el proyecto de remodelación de estas avenidas previsto por el Ayuntamiento de València. El gobierno local asegura que el anterior ejecutivo municipal de Compromís y PSPV-PSOE calculó mal tanto el coste y como los plazos necesarios para eliminar ese paso inferior.

El PP y Vox ya anunciaron hace unos meses que el túnel no iba a poder transformarse en un depósito de tormentas, como preveía el proyecto ganador del concurso de ideas, porque el peso del agua del depósito dañaría el colector que existe por debajo. Ahora, el gobierno local justifica su decisión de no eliminar el paso inferior en informes realizados por expertos de la Universitat Politécnica de València y los redactores del proyecto. Esos estudios reflejan que quitar el túnel costaría casi 10 millones de euros más, que se sumarían a los cerca de 12 ya presupuestados para el proyecto de remodelación de las avenidas. Además, se superaría el plazo de ejecución marcado para no perder la financiación europea, que es junio de 2025. La decisión la ha resumido así el concejal de Urbanismo, Juan Giner:

Giner ha añadido que el Ayuntamiento no descarta eliminar “más adelante” el túnel, aunque deberá asumir con fondos propios esos casi 10 millones de euros que calcula que costaría.

Nueva planta viaria

Para tratar de evitar que Bruselas ponga pegas a la no retirada del paso inferior, el gobierno local ha decidido modificar la planta viaria prevista en las avenidas, eliminando uno de los tres carriles por sentido.

Además, según ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell,se ensancharán más las aceras y se tomarán medidas para reducir la contaminación acústica que genera el túnel. El edil cree que de esta manera también se cumplen los deseos de los vecinos de la zona: