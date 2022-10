Así será el homenaje a David Villa en Mestalla

El Valencia se enfrenta este sábado al FC Barcelona en Mestalla. Y será en ese partido en el que David Villa recibirá su merecido homenaje por parte del club y de la afición valencianista.

La llegada del Valencia al estadio está prevista para las 19:00. Poco después de la llegada de los futbolistas, a las 19:30 horas, David Villa descubrirá la lona que se ubicará en la fachada central del campo de Mestalla, en el primer piso, junto a la de Mario Kempes y Antonio Puchades de manera provisional.

Poco después tendrá lugar un acto privado en el palco VIP junto a la Presidenta Layhoon Chan y más tarde será David Villa quien haga el saque de honor en el terreno de juego antes del comienzo del encuentro ante el FC Barcelona.

David Villa marcó 107 goles en las cinco temporadas que vistió la camiseta del Valencia (en total 129 en 225 partidos) antes de ser traspasado al FC Barcelona por las necesidades económicas del club. Con el Valencia ganó la Copa del Rey de 2008 y con la selección española, siendo jugador del Valencia, conquistó la Eurocopa de 2008. Ya en mayo de 2010 fue traspasado al FC Barcelona y ese mismo verano ganó el Mundial de Sudáfrica con España y no pudo estar por lesión en la Eurocopa de 2012 que también ganó el combinado nacional. Con 59 goles es el máximo goleador de la historia de la selección española por delante de Raúl con 44 y Fernando Torres con 38.

Agradecido por su homenaje

Recientemente manifestaba en el canal oficial de Twitch del Valencia que "estoy preparado porque llevaba mucho tiempo esperándolo después de la cancelación por la pandemia. Cada vez que veo todo lo que se va a hacer estoy seguro que va a ser un gran día pero seguramente me pondré bastante nervioso. No sé si me merezco tanto cariño. Darle las gracias al Valencia y al valencianismo e intentaré disfrutarlo el sábado".

No cabe duda que David Villa ha sido, es y será uno de los futbolistas más queridos por la afición del Valencia y uno de los mejores delanteros de la historia que han pasado por el propio Valencia. El sábado tendrá su merecido homenaje.