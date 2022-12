Así es la Navidad para Gennaro Gattuso

El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso ha contado en una entrevista para los canales oficiales del club lo que supone para él estas fechas, las Navidades.

Afirma el italiano que "me encanta la Navidad. Recuerdo cuando tenia seis o siete años y era una fiesta increíble. Me gustan todas las fiestas pero esta especialmente porque hacíamos muchos regalos de toda la familia y me recuerda a cuando era pequeño. Para mi tiene mucha importancia". Y recuerda que sus navidades en su infancia que "éramos treinta o treinta y cinco personas en una casa muy pequeña. Era muy simple pero todos estábamos contentos. Después me fui fuera de casa doce años y ahí era diferente. La atmósfera siempre era increíble".

La Navidad es época de regalos aunque Gattuso asegura que "la vida me ha dado mucho. No me gusta que me den regalos. No solo deseo salud a todo el mundo, también que no haya guerras y que estemos todos bien y este es el regalo que quiero para todos".

Estas fiestas las va a pasar "en Marbella con mi familia, vienen mis padres y el 26 ya a Valencia para empezar los entrenamientos". Porque insiste en que "aunque sea Navidad hay que trabajar. Tengo un trabajo difícil y duro porque. Sé que estoy trabajando en un club muy grande. Podemos mirar el 49, el 54, el 62, el 63, 67, 71, 79, 80... todos los trofeos que tiene, estamos hablando de un gran club. La prioridad es mejorar nuestro juego. Claro que me gustaría jugar en Champions League, en Europa League... pero ahora la prioridad es trabajar, trabajar y creer en lo que estamos haciendo".