Antonio Paños sobre la gestión de Lim: "Hay un tumor que se ha instalado en el Valencia"

La plataforma "De Torino a Mestalla" ha presentado la campaña "112VCF" con la que pretende recaudar todos el dinero posible de los valencianistas para tratar de comprar las acciones del Valencia a Peter Lim. La presentación ha sido en la sede de la Agrupación de Peñas y la han llevado a cabo el catedrático Juan Martín Queralt y el experto financiero Antonio Paños.

Antonio Paños fue responsable económico de la Fundación del Valencia y durante 8 años director de riesgos de Bancaja. El experto económico ha sido protagonista en el espacio Onda Deportiva Valencia donde, sobre la gestión de Lim, ha manifestado que "es como si un tumor se hubiera instalado en el Valencia".

Paños explicaba en qué consiste la iniciativa "112VCF". "Lo imposible es aquello que nunca se intentó. Vamos a intentar hacer posible lo que aparentemente es complicado. Desde que este señor adquirió la participación accionariaL, lo que hemos visto es... pues eso, si fuera una enfermedad o un tumor o algo, ha necrosado la afición, ni la deja hablar, ni la deja acudir a las juntas, ha cerrado las redes, se ha peleado con las administraciones, tiene todo judicializado. Económicamente ha descapitalizado al club, pero lo ha descapitalizado de una manera brutal y deportivamente mucho más de lo que se dice. Hay una situación que se está enquistando, tenemos la sensación de que este enfermo se muere, y como se muere, pues lo que hay que hacer es llamar al 112 y que venga el médico".

El número de 112 millones, explica Antonio Paños. sale de "la casualidad aritmética de que cuando estábamos haciendo números para ver la participación de este señor, nos salía que había puesto 292 millones de euros y que en sus años de gestión había perdido 180 millones. Y da la casualidad aritmética de que la diferencia entre las pérdidas eran 112 millones. No pretendemos recaudar 112 millones, ni muchísimo menos, pretendemos recaudar todo lo que sea posible, porque a día de hoy yo no sé qué puede querer este señor por su participación".

Sobre si es o no una cifra realista aseguraba que "si yo tengo una casa, una vivienda WPO, yo puedo pedir por ella 25 millones de euros. Otra cosa es que me los paguen. No sé si está en venta o no está en venta, lo que sí que es cierto es que lo que él tenía en la cabeza, no se lo ha pagado nadie. Nosotros no estamos diciendo que queremos comprar las acciones por 112 millones, ni de casualidad, estamos diciendo que la gente manifieste su intención de poner dinero. ¿Y cuánto? Pues cada 15 días, en términos de intención, iremos diciéndole a la gente qué es lo que se ha suscrito en esa web, el número de registros y el importe que cada registro ha puesto y dentro de dos meses, tres meses máximo, si va y resulta que la cantidad que la gente ha puesto tiene sentido, activaremos una segunda fase que ya tenemos bastante diseñada, que es una sociedad en la que la gente aportaría eso en una cuenta de depósito, de la que saldría el dinero solo si es para comprar acciones, y si no se devolvería al comprador".

Para Paños es fundamental la ayuda de las Instituciones. "Si se llega a ese caso habrá que alinear a muchos actores, porque no es lo mismo que este señor se pueda reunir mañana con la alcaldesa, el presidente de la Generalitat, el presidente de la Caixa, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el presidente de la Federación Española y el presidente del Consejo Superior de Deportes. No es lo mismo que este señor se pudiera reunir con ellos, que este señor cuando llamara para reunirse con uno solo de ellos le dijera no, tú aquí no tienes que hablar. Eso sería un bloqueo".

Este miércoles, el ex presidente del Valencia, Manuel Llorente en una entrevista en Onda Deportiva Valencia manifestaba que no creía "que Lim tenga intención de vender". Sin embargo para Antonio Paños "yo no puedo sondear las intenciones de Peter Lim, ni además soy capaz de estar ni de lejos en su manera de pensar. Pero hemos analizado las cuentas, y mi opinión personal es que este señor está de salida desde hace algunos años. De hecho la gestión del balance es reducir la masa salarial para ir minimizando las pérdidas y no tener que inyectar más dinero".

En cualquier caso tanto Juan Martín Queralt como Antonio Paños han asegurado que su intención no es hacerse ellos con el control accionarial del Valencia. "A mí no me gustaría cambiar el señor de Singapur por el príncipe de Johor o por el jeque de Turkidistán. A mí me gustaría, y es lo que estamos intentando, devolver el control del club a los valencianistas y que haya gente conocida de aquí, que tenga una gestión honesta, limpia, transparente y que sea capaz de llevar esto a buen puerto porque, insisto, este niño se nos muere".