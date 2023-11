Manolo Llorente: "No veo a Lim con la intención de vender"

Manolo Llorente el que fuera consejero delegado de la época más gloriosa del Valencia CF y presidente de la entidad desde el 2009 al 2013 ha sido el protagonista en la sintonía de Onda Deportiva Valencia donde ha repasado los puntos de la actualidad valencianista, desde la venta del club en el 2014 hasta la actual situación social y deportiva del club dirigido por Peter Lim.

La venta del club del 2014

"Ahora mismo es muy difícil porque la dirección está muy lejos, con una diferencia horaria muy grande. No viven la calle, la presión del aficionado… y eso te afectaba y en muchos casos te estimulaba, y la falta de esa presión no la sienten, si la sintieran rectificarían. Es muy importante que el directivo salga y vea lo que se vive. Yo había momentos en los que, si perdíamos, no salía a la calle".

"En el momento de la venta del club, tuvo mucho que ver el vicepresidente de la Generalitat, Pepe Ciscar, pues había un aval de la GV al que yo les decía que aguantaran un poco ya que el Valencia CF iba a subir de valor y que iba a funcionar. Es decir, como sociedad, el Valencia CF no era necesario venderlo porque cumplía con todos sus compromisos. La deuda, de hecho, se bajo de manera considerables, de 550 millones a 350 millones".

"Además, el equipo era tercero todos los años, lo que pasa es que el accionista o digamos, la Generalitat, en este caso, a través de su vicepresidente, pues presionó para que se vendiera y quitarse ese aval. Esto lo digo porque a veces nos confundimos y lo digo siempre, no era una necesidad venderlo como sociedad. Tú miras o veías el activo, el balance del Valencia en aquel momento y era mucho mejor que el que hay ahora, pero vamos, muchísimo. En aquel momento todo era no, no, no, no había por qué hacerlo".

"Sí que es verdad que hubo un momento donde la alcaldesa, que en paz de descanse, quería que le terminaran el estadio y la Generalitat que se solucionara lo del aval del IVF con la fundación que no era nada de la sociedad, y eso tiene que quedar muy claro porque parece que que no había más remedio que la venta del club, no es así. El Valencia CF funcionaba, es como si una empresa funciona muy bien muy bien pero el accionista quiere venderlo para capitalizarse".

"Evidentemente, si hubiéramos aguantado dos años más, hubiéramos bajado aún más la deuda y hubiéramos empezado con el campo. Aparte de eso también se hizo una operación con Bankia, que fue ratificada por Rodrigo Rato, presidente de la entidad financiera".

Plan de viabilidad

"Teníamos toda la operación montada para terminar el estadio, para eliminar la deuda y una operación que era fenomenal para el Valencia CF. Luego vino la crisis y a pesar de ello bajamos la deuda 200 millones de euros, estuvimos 3 años en Champions, sacábamos buenos jugadores y comprábamos también, a buenos futbolistas, es decir que no había porque vender el club".

"Nosotros vendimos a jugadores como Villa, Silva, Mata y no nos resentimos deportivamente y eso se hace teniendo bastante autonomía del director deportivo en la elección de jugadores. Se ha de hacer con un trabajo muy constante con el entrenador y con los propios jugadores, haciéndolo con mucha comunicación dentro de la propia sociedad, de la empresa, en todos los estamentos de responsabilidad del club".

Las intenciones de no vender de Lim

"Peter estará mirando el tema urbanístico para ver el valor que tiene, por el terciario del nuevo campo y por Mestalla, que de ahí también deben 125 millones de euros. Creo que estarán viendo el valor del club y, por otro lado, yo no lo veo con ganas de vender, no lo veo. Yo creo que a Peter Lim le gusta el fútbol y en su momento cuando nosotros jugamos en Champions con el PSG allí estaba él con Mendes y se presentó y tal. A él le gusta el fútbol a nivel de ser dueño del club, de estar en reuniones… A él le gusta ser propietario pero luego las decisiones que se toman no son las idóneas porque hace que se pierda mucho dinero. En los últimos tres años se han perdido más de 100 millones. Eso, evidentemente, tienes que financiarlo, endeudarlo. Entonces, claro, la sostenibilidad con deudas, hoy, si quiere tener, con tus ingresos, que son más o menos 90 millones, pues si quieres tener un buen equipo, con esos ingresos no tienes ni un buen equipo y además tienes que pagar deuda".

"Ahora estamos en un movimiento centrípeto, que es hacia dentro, hacia dentro y al final te iras por el sumidero y se va a la alcantarilla y eso es difícil. Lo que están haciendo ahora es bajar costes porque es lo único que puedes hacer y eso significa que hay una plantilla más joven que lo está haciendo bien ahora mismo, tiene un entrenador que está luchando bien con lo que tiene… Para mi hay un equipo directivo en el Valencia CF como Inma Ibáñez o Javier Solís que son bastante capaces de gestionar lo que pasa aunque también dependen de la autonomía que dé el propietario".