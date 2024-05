Hoy venía pensando en... lo que mola celebrar en el balcón del Ayuntamiento

Hoy venía pensando en… lo que se siente desde el balcón del ayuntamiento en una celebración.

Ayer fue el turno para Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos celebró su segunda liga consecutiva en una temporada en la que han conseguido un triplete histórico. Me gustó eso que dijo la Alcaldesa Catalá de que para ella era un regalo que su primera apertura de balcón para celebrar un título fuera con ellas. Más que merecida esa celebración y no será la última vez que tenga que abrirlo. En seis años que llevan en la élite ya llevan 7 trofeos…

Y estando ahí me vino a la memoria cuando era habitual que ese balcón se abriera para celebrar un sinfín de éxitos deportivos y en especial del Valencia. Recordaba aquella frase de mi querido Jaume Ortí en Onda Cero desde Málaga en 2002 tras ganar la Liga a Rita Barberá en la que le dijo algo así como “Alcaldesa ¿cómo está ese balcón que has estado toda la semana fregando?” Qué tiempos aquellos en los que miles de valencianistas abarrotaban la plaza festejando los grandes triunfos del equipo de Mestalla.

La última vez que ese balcón se abrió para el Valencia fue en 2019. Aquella Copa del Rey del equipo de Marcelino que nos hizo pensar que volverían esos tiempos tan felices de principios de siglo. Nada más lejos de la realidad. El peor presidente de la historia del Valencia, y son más de cien años, junto con el peor máximo accionista de su historia: la pareja Murthy-Lim nos lo arrebataron de un plumazo. De proyecto ganador pasamos a proyecto perdedor.

Me decía ayer en ese balcón un amigo que no hay que anclarse en el pasado. Cierto. Pero es inevitable viendo el poco o ningún futuro esperanzador del Valencia mientras Lim siga siendo el máximo accionista. Yo propongo una cosa. Que se abra ese balcón el día que Lim se marche. No cabe duda que será un gran motivo de celebración…