Antonio López: "Me decían, ¿un portero georgiano? No me mates"

Georgi Mamardashvili se ha convertido en una de las sensaciones de La Liga. El guardameta georgiano llegó al Valencia la temporada pasada para jugar en el filial pero pronto demostró sus cualidades y se convirtió, primero con Bordalás y ahora con Gattuso, en el portero titular del primer equipo. Su llegada al Valencia fue gracias al agente Antonio López quien le ofreció a varios equipos hasta que los valencianistas se lanzaron a por él. Recientemente firmaba su renovación hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Cuenta Antonio López que "me dijeron que había un portero en el Lokomotiv de Tiblisi que la rompía y me puse a seguirlo. El día que juega contra el Granada, que es un partido de alta competición en la Europa League, es cuando doy un paso adelante y hablamos con él y nos pusimos a trabajar y ofrecerlo a España. Los georgianos son muy fuertes físicamente, hay deportistas de élite muy buenos, son muy competitivos, lo que les falla es la forma de trabajar".

Lo primero que le llamó la atención del guardameta fue "su mentalidad ganadora porque futbolistas buenos hay muchos pero con mentalidad ganadora no tantos. Tenía 19 años cuando le vi contra el Granada. Contacté con el Atleti, Barça, Girona, Villrreal, Betis... pero todos me decían 'un Georgiano, no me mates'. Yo me estiraba de los pelos porque veía que era un portero top".

El Valencia apuesta por él

Sin embargo el Valencia sí decidió apostar por él. "El primero que me hace caso es Jose Jiménez en el Valencia y me dice 'este tío es portero'. Hablo con Luis Martínez y Marco Otero de la Academia. Luís se pone al frente de todo y conseguimos cerrar la operación aunque fui muy difícil porque la mentalidad de ellos para negociar es muy difícil. Mamardashvili tenía un precio de 350.000 euros y al final fueron 850.000. Pero bueno, seguía siendo barato".

Su llegada a Valencia fue para jugar en el filial pero pronto despuntó con el primer equipo. "Llegó para el filial pero Bordalás le dijo que subiera a entrenar y se le alinean los astros porque después del primer amistoso se lesionan Jaume y Cillessen y le ponen a jugar. Tuvo algunas lagunas porque es muy joven. Pero me ha sorprendido el grado de mejora que ha tenido tan rápido. Yo sabía que era un gran portero pero pensaba que tendría que estar un poco más en el horno pero que va que va...", cuenta Antonio López.

Otro ofrecimiento que no cuajó

El de Mamardashvili no fue el único ofrecimiento de Antonio López al Valencia. Experto conocedor del fútbol de Europa del este también ofreció a Khvicha Kvaratskhelia, hoy en las filas del Napoli. "Estábamos Marco Otero y yo en Tiblisi en diciembre antes de la pandemia. Le dije que había un jugador jugando en Krasnodar que la estaba rompiendo y que su padre nos estaba esperando. Por lo visto no le dieron permiso porque era director de la Academia y no tenía potestad en primer equipo. Cuando empieza la guerra de Ucrania en marzo sale una normativa que libera a los jugadores que militan en equipos rusos hasta el verano. Yo vuelvo a hablar con el Valencia para decirles que podemos traerle gratis hasta el verano y luego ya decidir si se compra. No sé si fue Bordalás o quien no lo quería pero no se hizo y se marchó gratis a Georgia donde marcó veintitantos goles en quince partidos y luego lo firmó el Napoli por 11 millones. Fíjate, el mejor jugador de la Serie A de este mes, es un jugador fantástico".

La nueva "perla" que viene

Y advierte sobre otra de las perlas que vienen. "Hay un extremo izquierdo en el Shakhtar Donest, Mudryk que tiene 20 años por el que el Bayern ya ha ofrecido 25 millones y le han dicho que no porque el Donest tiene mucho dinero y vende caro. Él quiere jugar en Inglaterra. Estuvimos hablando para ver si venía al Valencia pero tanto dinero no era posible. Corona se interesó por él".