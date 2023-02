El PP afea al PSPV contratos de 'Azud' y Puig presume de la gestión del Botànic

En la sesión de control al Consell de este jueves en Les Corts han aflorado las posiciones que los grupos parlamentarios tratan de marcar de cara a las elecciones. El Partido Popular ha sacado a debate, de nuevo, el caso 'Azud', que los populares insisten en encasquetar a los socialistas, mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, y secretario general del PSPV-PSOE, ha aprovechado su réplica para presumir de la gestión económica del Gobierno valenciano.

La síndica del PPCV, María José Catalá, ha centrado su pregunta al president en 'Azud', el caso que investiga presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València durante los gobiernos del PP, y una supuesta financiación irregular del PSPV.

Catalá ha señalado al Ayuntamiento de València y, en concreto, a las delegaciones socialistas, por haber contratado "31 veces" con tres empresas del yerno de Pepe Cataluña -exresponsable de finanzas del PSPV, e investigado en 'Azud'- por valor de 308.000 euros. "¿Está comprando el silencio de Pepe Cataluña y todo su entorno?", ha preguntado a Puig, al tiempo que le ha urgido a responder si los socialistas se han financiado "irregularmente".

En sus réplicas, Puig ha apostado por "pasar página" y dejar a un lado "el legado del PP", y ha aprovechado para reivindicar la gestión económica que ha realizado el Botànic estas dos últimas legislaturas. Para ello, ha sacado una cascada de gráficas que comparan esa gestión con la de los anteriores gobiernos de PP: "La Comunitat está en mejores condiciones que en 2015. Les duele en el alma la verdad", ha afirmado.

CRÍTICAS DE LOS SOCIOS DEL PSPV

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha acusado a "los jefes" del PP y el PSPV en Madrid de "traicionar a los valencianos desde hace años" en cuestiones como la reforma de la Constitución para incluir el derecho civil valenciano y la financiación autonómica.

En su respuesta, Puig ha admitido: "¿Que qué me parece? Me parece mal" y ha señalado que el problema "real" es que "no hay un consenso básico entre los territorios y sobre todo en el Congreso".

Como síndica de UP, Pilar Lima ha preguntado a Puig por su postura ante la "usurpación" que supone el macroproyecto solar Magda en Castellón. "El desarrollo de infraestructuras no sostenibles puede causa un enorme impacto y desequilibrio en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Puig en su réplica le ha señalado que el cambio del modelo productivo es una "necesidad" y una "urgencia", pero que no es algo que se va a "inventar de un día para otro", sino que hay actores que ya han emprendido este camino. "Esto no se puede hacer por decreto", ha señalado, y ha abogado por "incentivar" desde el sector público.

El segundo día de pleno de Les Corts ha arrancado con un minuto de silencio por las muertes de la presidenta del sindicato CSIF, Alicia Torres, y el exdiputado autonómico Andrés Ballester.