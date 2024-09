Miñambres: "No voy a obviar lo que la plantilla es, somos un muy buen equipo de Segunda"

Felipe Miñambres, director deportivo del Levante UD, ha valorado un mercado en el que ha reconocido que dejar un equipo "como yo creo que hay es para estar satisfechos. No es para sonreír, pero sí para estar contentos".

La previsión de ventas no se ha cumplido, el club pensaba que habría una serie de ventas "con cantidades que nos permitieran manejarnos con tranquilidad", ha dicho el astorgano en referencia a Kochorashvili, Pablo Martínez o Fabrício.

Con este mercado, han tratado de hacer "el mejor equipo posible, dejarle el equipo más competitivo posible a Calero, y la competición nos irá marcando a dónde hemos de aspirar. Nadie me ha dicho que tengamos que ascender. Hay muchos equipos y muy fuertes. Nosotros vamos a estar en la pelea", ha declarado respecto de los objetivos marcados para la temporada.

Yo sé el trabajo que hago, pero no tengo ningún problema económico, y si me hubiesen dejado poner dinero, lo hubiese puesto

Cuestionado por su trabajo, Miñambres ha explicado haber hecho "todo el trabajo posible y lo sigo haciendo. Igual que el año pasado vendimos por 20 millones, este no se ha podido. Ni antes era un mago ni ahora soy incapaz. Yo sé el trabajo que hago, pero no tengo ningún problema económico, y si me hubiesen dejado poner dinero, lo hubiese puesto. Ellos saben que sigo hasta cuando ellos quieran, yo trabajo donde me siento a gusto".

Compensación de la plantilla

Respecto a la compensación de la plantilla, ha querido reconocer que les hubiese gustado "firmar un central más, está claro. Tenemos tres e Iborra. En otra situación económica, hubiésemos intentado incorporar un central más."

De hecho, de lo que les falta por incorporar "solo nos hubiese gustado fichar un central más para que el míster hubiese quedado más tranquilo. Yo, para nuestra situación, estoy contento con la plantilla que quedó y el míster también. Me da ilusión para estar donde queremos estar", ha apuntado Felipe.

Danvila y Pablo Sánchez, al rescate

Si se han podido inscribir a todos los jugadores manteniendo el grueso se la plantilla ha sido gracias a la aportación de capital del Consejero Delegado y el Presidente de la entidad.

Esto "ya ha pasado en otras ocasiones. Si Danvila solo hubiese invertido el 3% de la cifra de negocio que nos permite La Liga, estoy seguro que estaría feliz, más el pico que puso Pablo Sánchez", ha dicho Miñambres.

El problema "es lo que tuvo que poner antes. La Liga no permite más de ese 3% y es una cifra que se devuelve a la gente que lo ha puesto, como ya ha pasado en otras temporadas", ha matizado el director deportivo.