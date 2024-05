Marcos Dreyer renueva como entrenador del UPV Léleman Conqueridor por una temporada

Marcos Dreyer volverá a ser el entrenador del UPV Léleman Conqueridor para la campaña 2024-2025. El proyecto del Conqueridor vuelve a arrancar con la renovación de su primer entrenador y todo el cuerpo técnico con el objetivo de consolidar el juego y tratar de alcanzar cotas altas en la Superliga de voleibol masculina. El técnico brasileño se ha comprometido con el equipo valenciano por un curso más con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en el último tramo de la competición con un equipo renovado tanto en sus componentes como en las ilusiones puestas en el nuevo año deportivo.

Marcos Dreyer (Brasil, 1971) seguirá en Valencia un año más para dirigir al Conqueridor hasta el final de la temporada. El entrenador brasileño, que cogió las riendas del conjunto de la UPV en la jornada diez de la pasada campaña, seguirá encabezando el proyecto deportivo como primer entrenador con la intención de mejorar los resultados obtenidos el pasado año.

Altos y bajos en una temporada de cambios

El brasileño Marcos Dreyer llegó a Valencia el pasado 28 de noviembre para coger las riendas de un equipo que no acababa de carburar. El técnico brasileño logró clasificarse para la Copa del Rey no sin sufrir y, durante la segunda vuelta, fue acercándose a su mejor versión deportiva con victorias de mucho mérito ante equipos como Unicaja Costa de Almería o el Club Voleibol Melilla en dos ocasiones.

Los números de Dreyer son de seis victorias y seis derrotas en temporada regular y tres más en otras competiciones, como fue el encuentro de Copa del Rey en el que cayeron derrotados ante el CV Guaguas o los dos choques de ‘Playoffs’ que perdieron ante Unicaja Costa de Almería.

“Desde que llegué a Valencia me encuentro muy cómodo”

“He tenido un buen final de temporada que me anima a seguir y a sentar todos los retos de la próxima campaña, donde el club quiere dar un paso adelante y estoy muy contento de haber sido el elegido para seguir con el proyecto”, asegura Dreyer que también confiesa que “desde que llegué a Valencia me he encontrado muy cómodo”.