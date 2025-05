El alcalde de Utiel afirma que explicará a la jueza de la dana todo lo que se hizo en su municipio el 29 de Octubre

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha señalado que en su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana contará "todo lo que se hizo" en el municipio y, ha recalcado, contestará "a todo lo que tenga que contestar". Gabaldón se ha pronunciado así ante los medios de comunicación, antes de reunirse con el 'president' Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, preguntado sobre cómo afronta su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que se ocupa de la causa de la gestión de la dana en la que perdieron la vida 228 personas, para la que todavía no hay fecha.

No obstante, ha declinado pronunciarse sobre si Mazón debería declarar ante la jueza o sobre si considera que debería reunir a todos los alcaldes afectados por la dana. "Es que yo no tengo ni capacidad ni competencia para contestar ciertas cuestiones que no me atañan. Yo, insisto, cuando sea citado, que todavía no he sido citado, por supuesto, iré, pero de lo que no es de mi competencia, yo no puedo contestar", ha justificado.

Al respecto, ha señalado que afronta la cita con "interés" y ha mostrado "su disposición, como no puede ser de otra manera" a prestar declaración y en ese sentido ha mostrado "su respeto grandísimo, no solo por mi profesión, sino por todo lo que hacen los juzgados y los tribunales en España". "Por supuesto, iré el día que se me cite para contestar todo lo que tenga que contestar", ha apuntado.