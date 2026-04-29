El Levante tiene a favor la diferencia de goles particular con cuatro rivales directos

El Levante, que es penúltimo con 33 puntos y está a dos de la permanencia que marca el Real Mallorca, tiene a su favor la diferencia de goles particular con cuatro de los seis rivales más directos en la lucha por evitar el descenso a Segunda División.

De los siete últimos clasificados entre los que está el Levante sólo lo tiene perdido con el Elche y únicamente falta por dirimir la diferencia de goles particular con el Real Mallorca, con el que empató a uno en la primera vuelta en Son Moix y al que recibirá en la penúltima jornada del campeonato.

El Levante, que en las cinco últimas jornadas ha sumado diez puntos y está más vivo que nunca, tiene ganado el ‘golaveraje’ particular con el Real Oviedo, Sevilla FC, Deportivo Alavés y Girona.

Pese a que ya tiene una ventaja de cinco puntos respecto al Real Oviedo, colista con 28 puntos, el equipo valenciano también tiene a su favor la diferencia de goles al haber derrotado al cuadro asturiano los dos partidos. Venció en el Carlos Tartiere por 0-2 y ganó en València por 4-2

Al Sevilla, que es el equipo que está justo por delante del conjunto valenciano con un punto más (34), también le ha ganado los dos partidos. Primero se impuso en el Pizjuán por 0-3, en enero, y hace una semana le ganó 2-0 en casa.

Con el Deportivo Alavés, que ahora es décimo sexto con tres puntos más, el Levante perdió por 2-1 en Vitoria, pero en la segunda vuelta se impuso al cuadro vasco por 2-0.

También tiene ventaja en la diferencia de goles particular con el Girona, al que goleó en la primera vuelta por 0-4 y empató 1-1 en el Ciutat de València. El cuadro catalán tiene 38 puntos y es décimo quinto.

Con el Elche, en cambio, lo tiene perdido. Pues cayó por 2-0 en el Martínez Valero y ganó en el Ciutat de València por 3-2. El Elche, como el Girona, tiene cinco puntos más que el Levante.