El Levante ganó en la última visita de un Villarreal que le ha vencido en 8 de 13 visitas

El conjunto granota está a 5 puntos de la salvación tras la derrota ante Osasuna

El Levante y el Villarreal disputarán este domingo en el Ciutat de València un duelo autonómico que en Primera División es ligeramente favorable al equipo amarillo, con ocho victorias por cinco de los locales, pero el último enfrentamiento entre ambos cayó del lado levantinista.

Fue el 2 de abril de 2022, en la trigésima jornada del curso2021-22, y el Levante se impuso por 2-0 gracias a un doblete de Morales, que al final de esa temporada fichó por el Villarreal.

El Levante formó en aquel partido con Cárdenas, Miramón, Pier, Postigo (Mustafi), Cáceres (Vezo), Franquesa (Son), Pepelu, Melero (Campaña), Radoja, Morales y Roger (Malsa).

Por parte del Villarreal jugaron Rulli, Foyth (Aurier), Pau, Albiol, Pedraza (Estupiñán), Trigueros (Lo Celso), Parejo, Capoue (Coquelin), Danjuma (Alcácer), Gerard Moreno y Yeremy.

De las ocho victorias del Villarreal, las cuatro primeras fueron en sus primeras vistas al Ciutat de València, entre 2005 y 2010, y la última fue el pasado 18 de abril de 2021, cuando se impuso por un contundente 1-5.

El Levante, por su parte, ha conseguido ganar en cuatro de las últimas seis ediciones de este duelo de la Comunitat Valenciana.

