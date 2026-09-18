Léleman Conqueridor reestrena Nou Moles ante Pamesa Teruel 

El Léleman Conqueridor vuelve a casa para disputar su segundo encuentro de la pretemporada 2026/27. El conjunto valenciano recibirá este viernes 18 de septiembre al Pamesa Teruel Voleibol en el Pabellón de Nou Moles a partir de las 18:00 horas (entrada gratuita), en la que será la primera oportunidad para que la afición pueda ver en acción al renovado equipo de Paulo Renan Bertassoni.

El Conqueridor afronta la cita después de comenzar su preparación con una victoria por 3-1 ante el Centurions Narbonne en tierras francesas. Los valencianos se adjudicaron las tres primeras mangas por 25-20, 26-24 y 26-24, mientras que el conjunto francés consiguió cerrar el extra set por 23-25.

El primer test permitió comenzar a trasladar a la pista el trabajo realizado durante las primeras semanas de preparación y repartir tiempo de juego entre los integrantes de una plantilla completamente renovada y en la que ya han debutado: Vicente Monfort, Adrián García, ‘Koko’ Linares, Mauro Zelayeta y Jonás Ponzio.

Este viernes el equipo buscará dar un nuevo paso adelante ante su afición, continuar ganando ritmo competitivo y avanzar en la adaptación de las nuevas piezas al bloque antes del inicio de la Superliga, previsto para el próximo 18 de octubre. Los de Bertassoni se medirán al Pamesa Teruel Voleibol, uno de los rivales directos habitualmente de la Superliga. El conjunto turolense también llega a la cita después de sumar una victoria en su último encuentro de preparación, en el que se impuso por 3-0 al UC3M Voleibol Leganés, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-22 en el Trofeo Virgen de la Peña.

El encuentro llegará además en una fecha especial para el Pamesa Teruel Voleibol, que el pasado 12 de septiembre celebró el 35º aniversario de su fundación. Uno de los referentes del voleibol español, con 23 títulos nacionales y un triplete histórico en la temporada 2017/18. Una trayectoria que añade un aliciente más al segundo test de pretemporada del Conqueridor.

Nou Moles volverá a abrir sus puertas al Léleman Conqueridor más de cinco meses después de su último encuentro en casa, disputado el pasado 11 de abril ante el CV Melilla en los cuartos de final del playoff de Superliga. Aquel partido terminó con derrota valenciana por 2-3 y ahora el equipo regresará a su pabellón para reencontrarse con la afición y presentar sobre la pista su renovado proyecto para la temporada 2026/27.