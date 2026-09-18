Guido, trabaja con el grupo y se apunta al último partido antes del parón

Óscar Sánchez podrá contar con Guido para el partido del domingo ante la Real Sociedad tras unos días de duda y su ausencia en las sesiones de esta semana por un pisotón en el último partido.

Además también llegarán Gayá y Danjuma, que esta semana también arrastraban problemas físicos, pero que no serán impedimento para jugar el último encuentro en Mestalla antes del parón internacional.

El que no llegará será Luis Rioja, que tratará de aprovechar estas semanas para recuperarse de la lesión en la planta del pie. Pese a marcar el tanto de la victoria ante el Alavés, tuvo que ser sustituido por esas molestias a los 10 minutos de entrar al terreno de juego.

Óscar Sánchez se sentará de nuevo en el banquillo en espera de saber si sigue o no a los mandos unos días más hasta que el club encuentre un sustituto definitivo. Todo a punta a Javier Aguirre.

El ex-seleccionador mejicano es el mejor colocado para asumir el cargo hasta final de temporada, y Braulio quisiera tenerlo cerrado para este mismo fin de semana.