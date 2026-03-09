Vithas Valencia 9 de Octubre impulsa la alta subespecialización acogiendo el I Curso PIC: Programa de Inmersión Clínica en Cirugía de Manguito Rotador

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha celebrado el I Curso PIC: Programa de Inmersión Clínica en Cirugía de Manguito Rotador, la primera edición de este formato organizada en el centro, dirigida a especialistas en cirugía de hombro de todo el país. La patología del manguito rotador constituye una de las principales causas de dolor y limitación funcional del hombro.

Tal como explica el doctor Juan Aguilar, traumatólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y codirector del curso junto al doctor José Enrique Aroca, “estudios epidemiológicos sitúan su prevalencia en la población general entre el 5% y el 40%, aumentando de manera significativa a partir de los 50 años. Sin embargo, en la mayoría de los casos no requiere tratamiento quirúrgico. Cuando la cirugía está indicada, exige una elevada subespecialización, tanto en el dominio técnico como en el conocimiento actualizado de la evidencia científica”. Además, el profesional afirma que “en este contexto, el PIC nace con el objetivo de ofrecer una formación altamente especializada que permita profundizar no solo en cómo operar, sino en cuándo intervenir y con qué estrategia individualizada para cada paciente”

Inmersión quirúrgica real y entrenamiento anatómico avanzado

El curso combinó formación teórica, discusión estructurada de casos clínicos y dos sesiones de cirugía en directo. En la primera jornada quirúrgica, los asistentes pudieron observar la planificación preoperatoria, la ejecución técnica paso a paso y la toma de decisiones intraoperatorias. A continuación, los especialistas participaron en una sesión práctica sobre especímenes anatómicos en la Universidad Católica de Valencia, reforzando el aprendizaje técnico en un entorno de simulación controlado y de alta precisión. El programa finalizó al día siguiente con una nueva sesión de cirugía en directo, en la que se abordaron nuevos casos, diseñada para consolidar conocimientos y profundizar en el razonamiento clínico aplicado a situaciones reales.

Durante todo el proceso, los alumnos pudieron comprobar la importancia de la coordinación en quirófano y del trabajo en equipo, mediante equipos estables y consolidados no solo de especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, sino también de enfermería, instrumentistas, asistentes médico-quirúrgicos y auxiliares, fundamentales para sostener un entorno de alta especialización.

El doctor Juan Aguilar explica que “el PIC responde a una necesidad real de avanzar hacia una subespecialización profunda y responsable. Este formato permite comprender el razonamiento clínico completo, desde la planificación hasta la ejecución técnica, dentro de un entorno quirúrgico real y altamente coordinado”.

Asimismo, el Dr. Aguilar añade que “la alta especialización no depende únicamente del cirujano, sino de la estabilidad y cohesión del equipo quirúrgico, que permite mantener estándares elevados de precisión y seguridad. Construir y sostener estos equipos requiere tiempo, compromiso y una cultura compartida de excelencia. Es la base que nos permite ofrecer cada día una atención de máxima calidad a nuestros pacientes”.

Técnicas avanzadas aplicadas en Vithas Valencia 9 de Octubre

En relación con el abordaje quirúrgico del manguito rotador, el Dr. Aguilar destaca que “en nuestro centro aplicamos técnicas quirúrgicas consolidadas, bajo criterios biomecánicos y biológicos exigentes. En casos seleccionados, asociamos estrategias de aumentación biológica, como parches de colágeno, injertos autólogos u otras terapias biológicas, cuando están indicadas”.

Asimismo, el especialista puntualiza que “en situaciones de lesiones tendinosas irreparables que producen dolor o incapacidad, realizamos un estudio individualizado del caso teniendo en cuenta factores como la edad y las demandas funcionales del paciente, pudiendo recurrir desde procedimientos avanzados de transferencias tendinosas dentro de una estrategia de preservación articular, hasta el reemplazo articular mediante prótesis de hombro.”

Compromiso con la excelencia y la actividad docente

El Curso PIC se suma a la actividad formativa habitual del equipo, que mantiene una colaboración estable con la Universidad Católica de Valencia como profesores asociados de prácticas, participando en la docencia de la asignatura de Traumatología y en la tutorización de estudiantes en consultas, quirófanos y trabajos de fin de grado.

Además, en los últimos años se han desarrollado programas específicos de formación avanzada, como cursos de planificación 3D de prótesis de hombro dirigidos a especialistas y programas Dry Lab de artroscopia para médicos residentes.

Con esta nueva edición, Vithas Valencia 9 de Octubre consolida su compromiso con la formación médica especializada y el desarrollo de equipos altamente cualificados en cirugía de hombro, situándose como uno de los centros más activos en iniciativas formativas dentro del ámbito de la sanidad privada.

Sobre Vithas El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.