Valencia reunirá a referentes nacionales en la 1ª Jornada de Medicina del Deporte de Ascires

La ciudad de Valencia acogerá el próximo 17 de septiembre la I Jornada de Medicina del Deporte, un encuentro que reunirá en el Hospital Ascires a algunos de los principales expertos nacionales en prevención y abordaje de lesiones, salud cardiovascular y rendimiento deportivo.

Organizada por Ascires, la jornada nace con el objetivo de convertirse en un “foro de referencia para profesionales sanitarios, especialistas en actividad física y deporte, y agentes vinculados al ecosistema deportivo”, según detalla el Dr. Miguel Ángel Buil, jefe de la Unidad de Medicina del Deporte de Ascires y director del comité organizador del encuentro. “La Medicina Deportiva actual va mucho más allá del tratamiento de lesiones; integra prevención, diagnóstico avanzado y optimización de la salud para ayudar a deportistas de todos los niveles a rendir mejor y de forma más segura. Queremos promover un enfoque multidisciplinar que sitúe la salud en el centro del rendimiento”, añade el especialista.

Un programa con referentes de primer nivel

El encuentro contará con la participación de destacados especialistas del ámbito de la Medicina del Deporte, la Traumatología y la Cardiología aplicada al ejercicio, entre otras disciplinas. El Dr. Lluís Til, jefe de los Servicios Médicos de Paris Sant-Germain F.C. y presidente de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva (SETRADE) conducirá un panel de expertos sobre los últimos abordajes de las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), muy temidas por su impacto físico, deportivo y emocional.

Por su parte, el Dr. Tomás Fernández Jaén, uno de los referentes españoles en Medicina y Traumatología del Deporte y jefe durante años de la Delegación Española en los Juegos Paralímpicos, moderará una mesa de especialistas sobre la lesión muscular en el deporte, otro ‘caballo de batalla’ entre atletas de élite y deportistas amateurs. Tanto las roturas de LCA como las lesiones musculares siguen siendo dos de los principales desafíos de la Medicina Deportiva por su frecuencia, impacto funcional y tiempo de recuperación.

Con su experiencia como médico del equipo femenino del FC Barcelona y del Centro de Alto Rendimiento - CAR de Sant Cugat, entre otras entidades, el Dr. David Domínguez dirigirá un panel dedicado a las novedades más recientes sobre la Medicina del Deporte en la mujer y cómo trasladar la creciente evidencia científica a la práctica clínica para mejorar su salud y su rendimiento

Para cerrar la jornada, la Dra. Araceli Boraita, cardióloga de los deportistas olímpicos y paralímpicos de Barcelona 92’ a Tokio 20’, impartirá una ponencia sobre los claves que hacen diferente al corazón del deportista y los parámetros específicos que hay que tener en cuenta para diagnosticarlo con precisión. La Dra. Boraita ha sido pionera en registrar e investigar los casos de muerte súbita en el deporte, un ámbito en el que se ha convertido en un referente nacional.

La participación de más de 12 expertos de diferentes disciplinas médicas y deportivas refuerza el carácter científico y divulgativo de la jornada, que busca acercar el conocimiento más actualizado a la práctica clínica y al día a día del profesional.

Prevención, rendimiento y salud: ejes clave

“La prevención de lesiones, la detección de riesgos cardiovasculares y la mejora del rendimiento desde la salud son temas clave para todos los profesionales vinculados al deporte. En la Comunidad Valenciana, que cuenta con un gran número de clubes federados en todo el territorio y casi medio millón de licencias deportivas, estas jornadas suponen una oportunidad única para compartir conocimiento y difundir avances que fortalecen nuestro tejido deportivo”, destaca el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera.

Un punto de encuentro para el sector

En la I Jornada de Medicina del Deporte, la organización prevé reunir a profesionales del ámbito sanitario, preparadores físicos, clubes, federaciones y otros actores clave, consolidando a Valencia como un punto de encuentro para la innovación en salud deportiva. El encuentro llega, además, con la convocatoria del Premio a la Mejor Comunicación Científica, que reconocerá el mejor caso clínico, investigación o revisión bibliográfica relacionado con alguno de los temas centrales de la jornada: deporte y mujer, lesiones del LCA o lesiones musculares.

Este galardón, dotado con 500 euros, pretende impulsar el trabajo de jóvenes investigadores en los ámbitos de la Medicina Deportiva, las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o la Fisioterapia, entre otras disciplinas.

La I Jornada de Medicina del Deporte de Ascires está auspiciada por la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (Setrade) y por el Grupo de Estudio del Sistema Músculo Tendón (Gesmute).

I Jornada de Medicina del Deporte de Ascires:

Fecha: 17 de septiembre de 2026.

Hora: De 9:00h a 15.00h

Lugar: Hospital Ascires. Av. Tres Cruces, 102. Valencia.

Inscripciones: 1ª Jornada Medicina del Deporte ASCIRES

Premio a la Mejor Comunicación Científica (formato póster): Presenta tu comunicación - 1ª Jornada Medicina del Deporte ASCIRES

Auspiciada por: Setrade y Gesmute

Sobre Ascires Grupo Biomédico

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear y Oncología Radioterápica guiada por Imagen. Desarrolla su actividad en el Hospital Ascires y en su red de Clínicas Biomédicas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Con una trayectoria de más de 45 años y un equipo de más de 800 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i. Ascires Grupo Biomédico está focalizado en medicina personalizada de precisión, gracias al desarrollo de biomarcadores de inteligencia artificial y algoritmos de diagnóstico propios.

Para más información: www.ascires.com