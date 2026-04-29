La DO Utiel-Requena presenta URbanitas del Vino versión extendida, una iniciativa que acerca los vinos de la DO a la ciudad a través de diferentes propuestas gastronómicas y de ocio.

Un momento destacado será el Tardeo en Mercader Cabanyal el sábado 9 de mayo, una cita donde público maridará vinos de la DO Utiel-Requena, con gastronomía y música en directo. El tardeo empezará a partir de las 12:30h y contará con un formato de ticket que incluye tres copas de vino y una tapa por 15€. Se podrán comprar los ticketsaquí. Además, los primeros asistentes podrán acceder a merchandising exclusivo de la iniciativa.

Además, a las 13:15h se celebrará un brindis con motivo del Día Vino DO 2026, una iniciativa impulsada por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) que se celebra de forma simultánea en distintas Denominaciones de Origen de toda España y a la que la DO Utiel-Requena se suma un año más.

Durante este periodo, el público podrá vivir los vinos a su ritmo y disfrutar de cada propuesta, mientras cada actividad pone en valor las bodegas y sus referencias más destacadas, así como la gastronomía de los espacios, permitiendo descubrir el vino DO Utiel-Requena en Valencia.

Toda la información sobre actividades, locales y experiencias estará disponible en la web, en español y en inglés, donde se irán desvelando más novedades y sorpresas de esta edición 2026.

Actividades y fechas de los barrios

CABANYAL Y MALVARROSA: del 7 al 10 y del 14 al 17 de MAYO

En el barrio de Cabanyal, Casa Montaña vuelve a sumarse a la iniciativa con dos propuestas que ya tuvieron una gran acogida en la pasada edición: su menú gastronómico 1836+ y vino por copas. Además, se incorporan dos nuevos locales: La Sastrería, con menú maridado especial para Urbanitas del Vino, y vino por copas; y Restaurante Kabanyal, con vino por copas acompañado de su propuesta gastronómica.

El barrio de la Malvarrosa se incorpora este año a URbanitas del Vino. En él, Casa Carmela participará con vino por copas, mientras que La Colonia de Carmela ofrecerá un menú gastronómico. El Rincón de Adriana presentará un menú maridado y Hermanos Barberá combinará menú maridado y vino por copas.

BENIMACLET: del 14 al 17 y del 21 al 24 de MAYO

Este barrio es otra de las nuevas incorporaciones. En él participarán los restaurantes QOM, Somiart y La Negri, con menús maridados y vino por copas.

PLA DEL REAL: del 21 al 24 y del 28 al 31 de MAYO

Para este barrio, los restaurantes en los que podrás degustar los vinos de la DO Utiel-Requena serán Alegal, Tonyina y Llebeig, con propuestas que combinan vino por copas, menús maridados y maridajes temáticos.

L'EIXAMPLE : del 28 al 31 de MAYO y del 4 al 7 de JUNIO

En este barrio participarán Escama, Memoria Gustativa y Maestro Bar, con menús maridados y vino por copas.

RUSSAFA: del 4 al 7 y del 11 al 14 de JUNIO

En el emblemático barrio de Rufaza estarán La Oficina de Carito y Germán, Bodega Biosca y Amor Amargo, con menú gastronómico, maridados, vino por copas y afterworks.

CENTRO: del 11 al 14 y del 18 al 21 de JUNIO

Cerrando esta edición de URbanitas del vino versión extendida participarán Borgia WineBar, Barecito y Mirador Only You, con catas, vino por copas y distintas propuestas gastronómicas. Para poner el broche de oro final a URbanitas habrá un segundo tardeo el miércoles 17 de junio. Será una de las citas destacadas de la programación cuya información desvelaremos más adelante.

En URbanitas se podrá degustar vinos de las siguientes bodegas: Bodegas Utielanas, Bodegas Vibe, Calagata, Chozas Carrascal, Bodegas Covilor, Grupo Coviñas, De Moya, Dominio de la Vega, Emilio Clemente, Faustino Rivero Ulecia, Finca San Blas, Hispano Suizas, La Picaraza, Las Mercedes del Cabriel, Latorre Agrovinícola, Murviedro, Neleman Wines, Nodus, Novos, Pago de Tharsys, Paisego, Raíces Ibéricas, Bodegas y VIñedos Sentencia, Set Vins de Muntanya, Vegalfaro, Vera de Estenas, Vicente Gandía, Vinea Clausa, Vinos y Sabores Ecológicos y Valsangiacomo.

Las actividades en los barrios se desarrollarán de jueves a domingo, salvo propuestas específicas como catas, afterworks o tardeos, que cuentan con fecha y horario concreto.

La programación continuará a lo largo de las próximas semanas con nuevas experiencias que se irán desvelando progresivamente y que darán forma a las propuestas que podrán disfrutarse durante los fines de semana de junio, siendo una de las principales novedades de esta edición.

Novedad 2026:

Sorteos de experiencias enoturísticas

Entre las novedades de esta edición se incluye un sorteo en redes sociales de cinco experiencias enoturísticas. Para participar, los asistentes deberán:

Asistir a cualquiera de las propuestas del programa

Compartir a través de las stories de Instagram una imagen de la experiencia

Etiquetar a la DO (@doutielrequena)

Usar el hashtag #URbanitasdelVino

Con ello, entrarán en el sorteo de una experiencia de enoturismo acogida en la Agenda del vino 2026 de la DO Utiel-Requena. Se conocerán a los ganadores el 22 de junio en nuestras redes sociales.

Toda la información sobre locales participantes, bodegas, actividades y programación estará disponible en la web, así como en las redes sociales de la DO Utiel-Requena.