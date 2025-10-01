URbanitas del VINO: la DO Utiel-Requena aterriza en Valencia con su nueva propuesta que une ciudad, cultura y vino

El programa arranca el lunes 20 de octubre, en Casa Pescadores (Eugenia Viñes, 72). Desde las 12:00h, se celebrará una presentación de la DO Utiel-Requena y sus vinos, seguida de un showroom con más de 30 referencias para catar, acompañado de una demostración gastronómica.

Este acto estará dirigido a público profesional (distribuidores, hostelería, prensa e influencers del sector) y la asistencia será únicamente con invitación previa, que puede solicitarse también a través de las redes sociales oficiales de la DO. El aforo es limitado.

Tras este encuentro inicial, URbanitas del VINO abre sus puertas al público general y se desplegará por Valencia del 21 al 31 de octubre:

URbanitas del VINO | ocr

Cinco Barrios con Diez Planes

Cabañal / L’Eixample / El Carmen / Ruzafa / Pla del Real

En cada barrio, dos locales acogerán distintas propuestas: tardeos, catas minimalistas, maridajes y afterworks que invitan a vivir el vino de forma cercana y urbana.

Con esta iniciativa, la DO Utiel-Requena refuerza su conexión con la ciudad de Valencia y abre un espacio de descubrimiento para nuevos públicos, demostrando que el vino es también cultura, ocio y ciudad.

Toda la información sobre Cinco Barrios con Diez Planes podrá seguirse a través de las redes sociales (@doutielrequena) y del medio 5barricas, donde encontrarás como reservar en los locales participantes.