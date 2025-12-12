Duelo directo en Los Planos entre Léleman Conqueridor y Pamesa Teruel

La temporada de Superliga está cerca de llegar a su ecuador en este intenso mes de diciembre. La novena jornada del calendario juntará al Léleman Conqueridor y al Pamesa Teruel este sábado 13 de diciembre en el Pabellón Municipal de Los Planos. Partido que arrancará a las 18:30 horas y que enfrenta a dos equipos muy igualados en la tabla.

Los valencianos defienden con 14 puntos la cuarta plaza que han mantenido desde el arranque de temporada. Lo tendrán que hacer nuevamente fuera de casa en un calendario complicado y ante rivales de máxima exigencia. Conqueridor tendrá que sobreponerse de los últimos resultados, donde Conectabalear CV Manacor es el último recuerdo de Superliga. En un duelo directo por seguir la estela de los dos primeros clasificados, los locales se impusieron por 3-1 y dejaron descolgados al conjunto de Zanini.

La semana ha sido larga para el Léleman Conqueridor, que con el debut europeo tuvo que desplazarse hasta Hungría para plantar cara al Fino Kaspovár. A pesar de la derrota por 3-2 (25-23/19-25/25-17/18-25/15-10), el equipo demostró de lo que es capaz. Sin acusar la presión, estuvieron cerca de dar la campanada ante un rival que llevaba sin perder ni encajar un set 14 partidos. Nou Moles dictará sentencia el 6 de enero con la sensación generalizada de que es posible revertir la eliminatoria en casa.

El cansancio acumulado y las pilas recargadas de confianza. Zanini tendrá que hacer frente a esos dos factores para sacar un resultado positivo de Los Planos. Una pista complicada y que vive con intensidad el voleibol. Allí solo han podido puntuar esta temporada el Grupo Herce Soria y CV Guaguas. Los valencianos consiguieron vencer por 1-3 en la pasada campaña y esperan repetir un resultado que permita certificar la presencia en la Copa del Rey 2026.

Pamesa Teruel llega con dos victorias consecutivas ante Unicaja Costa de Almería (3-1) y contra Bus Leader San Roque (3-1). Fabián Muraco, un viejo conocido en la institución valenciana, busca que los suyos completen el tridente de victorias en casa para seguir escalando posiciones en la tabla. Por delante, el escollo ante el Léleman Conqueridor, y las batallas lejos de casa contra CV Melilla y Cisneros La Laguna.

Jornada solidaria con ‘+QUE 1 PARTIDO’

Antes de cerrar el año, al Léleman Conqueridor todavía le queda por delante enfrentarse al Grupo Herce Soria el 17 de diciembre y el 20 de diciembre contra Unicaja Costa de Almería. Precisamente será esta fecha la que el club ha escogido para tratar de llenar Nou Moles en una jornada solidaria. Bajo el lema ‘+QUE 1 PARTIDO’, el club se ha unido junto a Ace Serve, Lets Keep The Ball Flying y Supertite para realizar un evento solidario. Un juguete, una entrada. Los aficionados podrán disfrutar de los partidos de Superliga1 (19:00h) y Superliga2 (15:30h) llevando juguetes en buen estado que posteriormente se donarán para que la navidad llegue a todos los hogares.