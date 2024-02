Cientos de agricultores ocupan el puerto de Valencia: “Solo cuando estamos unidos, logramos objetivos“

La convocatoria de agricultores y Asociaciones Agrarias ha arrancado a primera hora de la mañana desde diferentes puntos de la provincia de Valencia, y a la que se han sumado agricultores de Albacete y de Cuenca. Unidos por un mismo motivo: "cansados de restricciones y obligaciones".La gran mayoría con pancartas que tenían de lema: "No quiero subvención, quiero el valor de mi producción" , "Volem viure de la taronja", "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora" o "Sin agricultores, comeremos piedras".

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha pedido la dimisión de Pilar Bernabé por "hacer la vida imposible al sector agrario en cada manifestación"

Ha sido una concentración autorizada, en la que el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha pedido la dimisión de Pilar Bernabé por "hacer la vida imposible al sector agrario en cada manifestación". Durante la mañana ha habido más de 6 controles en los pueblos donde avisaron que entrarían a la ciudad de Valencia , accesos cortados que ha impedido que lleguen más tractores de los previstos. Ambiente caracterizado, sobre todo, por la situación inestable que vive el campo, que no garantiza beneficios. Una crispación por las políticas tan restrictivas que aguantan los trabajadores del sector agrario, ya que sienten una competencia desleal, la importación de terceros paises se traduce en no apoyar el producto nacional. No cumplen con las mismas restricciones. Añaden que, las tasas portuarias son más bajas para esas importaciones.

La Reforma de la PAC ha provocado "que se pierda una gran productividad. Son condiciones que no se adaptan a la realidad del medio rural , y mucho menos a la cultura mediterránea", ha señalado Cristóbal Aguado

Una de las políticas más críticas ha estado dirigida hacía la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien con su reforma de la PAC ha provocado "que se pierda una gran productividad. Son condiciones que no se adaptan a la realidad del medio rural , y mucho menos a la cultura mediterránea", ha señalado Cristóbal Aguado. Insisten en un problema que tiene la Comunidad Valenciana: el agua. El cambio climático les lleva a situaciones extremas, y solo ven como solución "abrir el agua a los cultivos". Para muchos se esta convirtiendo en un trabajo parcial, que no garantiza el relevo generacional. Tal y como apunta Carles Peris, Secretario General de La Unió Llauradora: "Quieren acabar con el modelo familiar". A esto añade su compañero, José Vicente Andreu, de ASAJA, "trabajamos a pérdidas", refiriéndose al precio triplicado de los productos en las grandes superficies.

Esta es la tercera protesta convocada por todas las organizaciones agrarias de la Comunidad. Hoy además los agricultores han escenificado su descontento vertiendo 200 kilos de almendras, naranjas, cereales y vino. También se ha llevado a cabo una quema de paja volcada de dos camiones. Esta concentración ha acabado con la presencia de los antidisturbios que pretendían parar la actividad del puerto como ya ocurrió la semana pasada en Castellón. Momentos de tensión , que han acabado con al menos una persona detenida. Se trata del secretario comarcal de la Plana Baixa de La Unió Llauradora, David Esteban. La Delegación del Gobierno ha confirmado que la detención se ha realizado por desobediencia.

Pero sin duda, uno de los protagonistas y de los más reivindicativos ha vuelto a ser Carles Peris, quién ha tachado la actitud de las fuerzas de seguridad del estado de antidemocráticas

Al respecto de las protestas del campo se ha pronunciado hoy el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quién espera que el puerto de Valencia siga el ejemplo del puerto de Castellón y se solidarice con los agricultores.