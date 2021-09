Zorío: "Si prospera, el proyecto deportivo lo tengo muy diseñado"

Miguel Zorío ofrecía una rueda de prensa contando su oferta de compra de acciones a Peter Lim. El ex vicepresidente del Valencia detallaba poco después para Onda Deportiva Valencia los pormenores de dicha oferta. Llega incluso a afirmar que de prosperar la operación y ser él el nuevo presidente que "el equipo deportivo lo tengo muy diseñado pero no voy a dar nombres".

La oferta de 368 millones

Comenzaba diciendo que "desde el viernes ya tiene esa oferta Peter Lim. Un amigo común se la entregó en su domicilio. Ayer recibí un whatsapp diciendo que la veían con buenos ojos”. Y sobre los detalles de la oferta "se trata de una operación de alrededor de 370 millones de euros. Tiene mucho trabajo detrás y hemos conseguido plazos de financiación como los del Atlético de Madrid o el Real Madrid". Y es que se trata de que sea el propio Valencia quien le compre las acciones a Lim (por las que pagaría 246 millones) y acabe el nuevo estadio por valor de 120 millones gracias a un banco internacional y una promotora también internacional.

Añadía con rotundidad que "esto no es una negociación. Es una oferta en firme porque ese es el precio que el Valencia puede asumir". Y respecto al viejo Mestalla confirmaba que "tenemos resuelto lo del viejo estadio. Hemos encontrado un modelo para que el Valencia se pueda quitar esa deuda".

Devolver las acciones a los socios

La intención es que una vez compradas vuelvan a manos de los socios. "No soy el más listo pero si el que más pico pala ha puesto. El socio podrá pagarlas con el pase como se hizo con la ampliación de la tribuna en la época de Luís Casanova".

La financiación

Respecto a la operación decía Zorío que "el Valencia no pagaría nada de capital durante los tres primeros años hasta que esté acabado el estadio". Y volvía a insistir en la comparación con el Atleti y el Real Madrid. "Es una operación muy similar a la del Real Madrid con la reforma de su estadio o del Atlético con el suyo. Si Gil Marín ha conseguido sacar del atolladero al Atlético, nosotros también lo conseguiremos".

Sobre el nuevo estadio

Una de las premisas es acabar el nuevo estadio. "Este estadio no lo termina Peter Lim porque no le da la gana. Su interés no ha sido nunca hacer un Valencia grande". Y seguía con sus críticas al máximo accionista afirmando que "hay que hacerlo mal adrede para que el Valencia no juegue competición europea. Solo en 7 años no se ha conseguido".

Críticas a Lim

Reconoce Zorío que "yo estuve en Mestalla el día que llegó Lim y fui de los únicos que no se levantó a aplaudir, Les engañaron". Y destacaba que "Peter Lim fue incapaz de bajar a saludar al President de la Generalitat al palco. Nos ha faltado al respeto a todos". Y sobre la anunciada ampliación de capital manifestaba que "la ampliación es no poder pagarle el préstamo y pasarlo a acciones. El Valencia no recibe ni un céntimo más".

Falta de credibilidad

A Zorío se le recuerda de su etapa como vicepresidente del Valencia en la época de Vicente Soriano. Él fue quien una Junta declaró que las parcelas del viejo Mestalla estaban venidas. A día de hoy sigue sin haber comprador. "Se me recuerda el papelito de las parcelas. Ya les puse nombres y apellidos a los responsables de que eso no se pudiese cumplir. No podemos ser tan exigentes con los valencianitos y ser tan indulgentes con los de fuera".

A la espera de la respuesta de Lim

Mientras espera la respuesta del propio Lim se atreve a vaticinar que "creo que Lim va a coger nuestra oferta y va a intentar subastarla. Pero nadie le pagará esa cantidad".