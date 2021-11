Pereira: "Estoy seguro que conseguiremos el objetivo"

LEER MÁS El Granada CF vapulea al Levante y se aleja del descenso

Javi Pereira encara el partido ante el Alavés de nuevo con baja e importantes, hasta un total de 5, Roger, Mustafi, Postigo, Melero y Carlos Clerc mientras que recupera a Radoja. Con este panorama el técnico granota se sentó ante los medios en la previa del envite refiriéndose precisamente a la convocatoria, "Radoja está en la convocatoria. Las bajas son Mustafi, Melero, Roger y Postigo no estarán mañana. Mustafi y Melero habían hecho parte del trabajo con el equipo, pero parciales y no al cien por cien. Preferimos ser precabidos y no estarán en circulo vicioso de recuperar y entrar."

El momento del equipo

El entrenador blaugrana ahondó en el momento del equipo, en la necesidad de ganar, revertir la situación y las sensaciones que son "contrapuestas. Cuando un entrenador tiene un equipo controlado se sienta en el banquillo y sabe que el rendimiento del equipo es óptimo a pesar de la incertidumbre del resultado. No estamos en el polo sur ni en el norte. Estamos mas cerca de la victoria de lo que nos creemos. Necesitamos estar concentrados y saber que se necesita para ganar al máximo nivel. El marcador del otro día no refleja la diferencia de nivel entre ambos equipos. Estamos trabajando en coger esa línea. Yo veo a los jugadores tranquilos y convencidos. Es una situación que no han vivido en las últimas temporadas. Hay que tener calma y cabeza fría y hacer las cosas bien en el campo. No hay que estar ahí en la jornada 38". "Cuatro días antes nos fuimos ovacionados del estadio y el equipo había transmitido muy buenas sensaciones. Una línea consistente, eso es de lo que se trata de buscar, una línea consistente de rendimiento en que seamos un equipo fiable y que no cambiemos tanto en cuatro días. El equipo está comprometido en este difícil periodo que no se esconde a nadie. Lo que te puede hacer fuerte es creer en el objetivo que no puede ser otro que la permanencia. El estado de ánimo del equipo antes del partido es bueno".

Visita de Quico Catalán

"Quico estuvo en Buñol pero en ningún momento hubo una reunión colectiva. Simplemente, la presencia de gente del Consejo de Administración. Siempre se agradece y en los momentos estos de dificultad, no hacen falta las palabras, simplemente la presencia es un apoyo para todos. Los jugadores y cuerpo técnico se lo agradecemos enormemente".

Defensa y afición

"Han sobrevivido y son los mismo jugadores. El día del Atlético el equipo estuvo bien. Lo que podemos es hacer autocrítica, mirar por que los partidos se nos ponen en contra enseguida por el balón parado. Veo brotes verdes. Necesitamos recuperar esa solvencia que es necesaria y en eso estamos trabajando". "Los periodos de dificultad todos pasan. Con el compromiso de los jugadores pasará. Cuando estas en una dinámica así juegas mas precipitado. Estoy seguro que estando unidos como estamos y trabajando como lo estamos haciendo conseguiremos el objetivo de la permanencia" finalizó el técnico levantinista.