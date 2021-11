El Granada CF vapulea al Levante y se aleja del descenso

Este Granada CF sí que enamora. Ayer, no sólo por el resultado contundente y redondo de tres a cero, jugó fenomenal. Fue mejor que el Levante en todas las líneas, aunque el conjunto valenciano puso en problemas el portal de Maximiano y pudo anotar varios goles. Sin ir más lejos si Soldado no hubiera estado unos milímetros adelantado, en una jugada que inicialmente el árbitro había pitado penalti y que finalmente el VAR anuló por fuera de juego, los azulgrana hubieran puesto muchos más problemas. Pero Germán a los cuatro minutos de juego, Luis Suárez pasada la media hora y finalmente Antonio Puertas cuando salió en la segunda parte, redondearon un marcador que no fue más que reflejo de un juego sensacional del equipo de Robert Moreno, que tuvo como gran maestro a Rubén Rochina, que cuajó ayer contra su exequipo uno de los mejores encuentros de su carrera deportiva. Además estuvo fenomenalmente acompañado en el centro del campo por un gran Montoro y un muy buen Luis Milla, que tuvo que retirarse en los últimos minutos de encuentro con unos problemas en su rodilla, que ojalá no den como consecuencia una nueva lesión en su articulación. Enorme el partido de Quini y muy buena actuación también de Jorge Molina y Luis Suárez. Gran victoria que aleja al cuadro granadino de los puestos de descenso.