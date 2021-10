Mario Kempes: "Si el Valencia me necesita estoy"

Mario Alberto Kempes ya está en Valencia. Entre otras cosas el exfutbolista del Valencia recibirá la Distinción de la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'octubre, inaugurará la nueva sede de la Agrupación de Peñas y firmará ejemplares de su autobiografía. Valencia como dice el propio Mario "es mi casa y Mestalla mi habitación". Y reconoce que "si me llaman estoy, pero no voy más para ningún grupo. No soy más cabeza de turco",

Su relación con Lim

Kempes fue embajador del club hasta que unas contundentes y claras declaraciones del argentino hicieron que Meriton le despidiera. "Dije lo que tenía que decir, quizás me equivoqué, pero dije lo que sentía y nadie me siguió. Quizá me equivoqué en decirlo en público y no decírselo a ellos, más o menos me he transformado en un valenciano más e hice un 'pensat i fet' y me equivoqué, son cosas que pasan y la vida continúa", afirma Mario a la vez que se pregunta "el Valencia es de los valencianos... ¿lo volverá a ser? yo no puedo contestar esa pregunta".

El Valencia de Bordalás

Sobre el actual Valencia manifiesta que "empezó bien, lleva cinco partidos sin ganar, pero no va a tener problema. El año pasamos rogábamos que ganaran partidos para no descender. Pero este año empezó bien". Y preguntado sobre si prefería que el Valencia entrara en Champions o que se marchara Peter Lim contestaba que "entrar en Champions es más lindo, que se fuera Lim sería mejor pero son cosas que tienen que resolver ustedes o la gente que está peleando por ver si pueden hacerse otra vez con el Valencia".