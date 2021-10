Mario Kempes: "Embajador del Valencia voy a ser siempre con o sin permiso de Meriton"

Mario Alberto Kempes, leyenda del valencianismo, nos atiende en la firma de su autobiografía "El matador" editado por la editorial Sargantana. Como le gusta decir a él "acá estoy, por la terreta". Porque Mario lleva a Valencia y al Valencia en su corazón. "Yo siempre he dicho que estoy disponible para el Valencia. Embajador voy a ser siempre con o sin el permiso de ellos". Y es que Kempes fue despedido como embajador del club después de criticar en redes sociales a Peter Lim: "claro que me equivoqué, lo dije en un momento de bronca, me salió muy de adentro y ya me tiraron de las orejas en casa. Cuando uno quiere decir algo y por desgracia tiene el teléfono al lado pues lo dice...", afirma Kempes a la vez que reconoce que "no es que me equivocara en el sentido de lo que dije sino que a lo mejor tenía que habérselo dicho a ellos primero. Algunos se pusieron en contra y otros me apoyaron. Ya pasó, es historia".

Volver a Mestalla

Hay ganas de ver a Mario por Mestalla. Kempes afirma que "Mestalla es mi casa y vengo cuando quiero no solo cuando me invitan". Y es que siendo argentino se siente un valenciano más: "Valencia es mi casa. Me siento muy cómodo. No sé si decirte que soy valenciano porque me han adoptado..."

Distinción de la Generalitat Valenciana

El President de la Generalitat Ximo Puig le entregaba esta semana la Distinción de la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d'octubre. Un reconocimiento a su carrera no solo en el Valencia sino también en el Hércules. En el acto se vio a un Kempes visiblemente emocionado "por la distinción, porque estaban mis compañeros del pasado y uno se está haciendo mayor y claro que te emociona. Tuve que frenarme porque no me salían las palabras. En la cancha sudaba mucho pero hablando delante de los muchachos sudo más. El hecho de agradecer y nombrar a mis compañeros y hacer historia con el Valencia te lleva a que la voz se te quiebre. Es muy lindo porque son distinciones que uno recibe con mucho cariño. Son de todos porque uno solo no hace historia".

Su autobiografía

Y explicaba como surgió la idea de escribir su biografía. "Lo del libro fue idea del que lo escribió. Cuando me dijo de escribir mi autobiografía le dije que estaba loco. Empezó a llamarme por teléfono y casi tres meses después tras agotar una batería cada día se hizo. Fue lindo, fue encontrarse con la historia. Y así salió". Un repaso a toda su carrera futbolística aunque reconoce que de toda ella "no me quedo con ningún momento concreto de mi carrera porque todo lo que he hecho me ha gustado. Hacía lo que más me gustaba que era jugar la pelota. En el fútbol si eres profesional, te cuidas, si el ego no pierde ayuda mucho".

Anotó 149 goles con el Valencia lo que le convierte en el tercer máximo artillero en la historia del club. De todos sus goles afirma que "los más lindos son siempre no los más importantes sino aquellos que más repercusión han tenido. Con el Valencia los de la final de la Copa del Rey con la camiseta de la Senyera y con la selección los del Mundial... ¿el primero o el segundo? quizá el segundo porque ya te daba un poco más de respiro para encarar los últimos quince minutos".

El penalti de Gayá

Respecto a la jugada polémica del Barcelona-Valencia, el penalti de Gayá afirma que para él "depende de con qué cámara lo mires es o no penalti. En mi primera impresión me pareció que si pero después de haberlo visto varias veces ya tengo dudas. Lo que más me asombra es que no se apoyara en el VAR".

Favorito en el Real Madrid-Barcelona

El domingo se juega el clásico y Mario estará comentándolo para la ESPN en Madrid de ahí que no pueda acudir el sábado a Mestalla. Para Kempes no hay favorito en ese partido: "¿Favorito en el Real Madrid-Barcelona? El Real Madrid ha tenido más descanso. Al Barcelona contra el Valencia le vi muchos errores donde más duelen, en defensa".