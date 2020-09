Joan Ribó: "El tiempo se esta acabando"

Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha vuelto a instar al club de Mestalla a cumplir lo firmado, y lo ha hecho desvelando que el Valencia CF ya le ha pedido de forma formal una reunión donde tratar la ATE del equipo valenciano para acabar el nuevo Mestalla y la venta de las actuales parcelas (recalificados).

Lo ha hecho a través de twitter utilizando las siguientes palabras, "La dirección del Valencia CF me ha pedido una reunión, y en ella les trasladaré que hay que cumplir los términos pactados, esto no puede ser una prolongación eterna. Hemos sido muy generosos, pero el tiempo se está acabando". Una declaración que no hace otra cosa que recordar y avisara a Meriton que ya no habrá más prorrogas para acabar un estadio que lleva mas de 10 años parado.

La idea del Valencia es presentarle una estrategia donde la finalización de del estadio de Cortes Valencianas y la compra de las parcelas del actual Mestalla recaiga en la misma empresa o grupo inversor, con lo que el comprador de las parcelas no apremiará el uso de los terrenos de la avenida de Aragón hasta que el club no se pueda trasladar a lo que debe ser su nueva casa.