Hoy con Léleman venía pensando en... las renovaciones de Gayá y Soler

Hoy con Leleman venia pensando en… las renovaciones de Gayá y Soler. Que no es que tengan que ser prioritarias, es que sobre ellos debe girar el proyecto deportivo del Valencia de los próximos años.

Es una suerte para el Valencia contar con dos futbolistas criados en la cantera y que sientan tanto como sienten ellos el Valencia. Si fuera por dinero o por proyectos deportivos de equipos europeos más atractivos posiblemente ya hace tiempo que hubieran volado. Pero no. Su intención es, y siempre lo ha sido, seguir en el Valencia. Aun en los malos momentos, esos en los que el equipo ha coqueteado con un posible descenso, esos en los que jugar en europa quedaba a tantos puntos de distancia, decidieron permanecer y ahora es momento para que el club se lo reconozca.

Porque está muy bien eso de decir que Lim ha dado el OK y que ya han empezado los negociaciones para la renovación de ambos. Tengo clarísimo que si prolongan sus contratos no será por dinero. Si lo hacen será no solo por ese reconocimiento dinerario tanto como por el convencimiento de que pueden seguir creciendo como profesionales en el equipo de su vida. Y eso es lo que me preocupa.

Me preocupa no saber cuales son las intenciones de Lim con el Valencia. Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo crecer la desaprovechó para tener que volver al punto de partida. Y ahora vivimos momentos de incertidumbre tanto a nivel deportivo como económico. Solo pido que esa incertidumbre no haga mella en ninguno de los dos, ni en Gayá ni en Soler. Porque ambos, estoy seguro, serían titularísimos en cualquier equipo importante de europa. Así que, os digo la verdad, es una suerte que solo quieran serlo en el Valencia…