Hoy con Leleman venía pensando en... Thierry Rendall

Hoy con Leleman venia pensando en… Thierry Rendall. Que si no quiere que le llamemos Correia pues le llamaremos Rendall.

Creo que muchos, yo el primero deberíamos pedirle perdón. En mi caso debería pedirle perdón porque yo fui de los que le criticaron con ironía a su llegada. Yo fui de los que pensaban que no daba el nivel para primera división y yo fui de los que pensaban que su aparición en el Valencia solo respondía a los intereses económicos del superagente Jorge Mendes. Pasado el tiempo y viendo su rendimiento actual… me equivoqué. Y no pasa nada por reconocerlo.

Suele pasar que en este fútbol tan de presente y poco de futuro emitimos juicios demasiado precipitados. Tanto para lo bueno como para lo malo. Marcas dos goles en tu primer partido y ya eres un fenómeno de talla mundial, los fallas y ya no vales para nada. Así está montado esto.

Ayer el Valencia anunciaba la renovación de Thierry hasta 2026. Bien hecho. El futbolista reconocía al renovar que ha experimentado un cambio tanto físico como mental. Que cuando llegó era demasiado joven y con la mente excesivamente frágil. Afortunadamente el futbolista supo abstraerse de las críticas, la mía la primera, para ir mejorando y tapar entre otras mi boca.

Así que sí, yo pido perdón a Thierry Rendall. No voy a borrar ni mis tuits ni mis críticas. Y no lo voy a hacer para que me sirva para aprender a no juzgar a un futbolista de forma precipitada. Como fue el caso.