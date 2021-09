Hoy con Leleman venía pensando en... negatividad contra positividad

Hoy con Leleman venia pensando en... positividad contra negatividad.

Porque tengo la sensación que este Valencia respira un aire nuevo, renovado, más fresco… más positivo. La llegada de Bordalás ha ido acompañada de los buenos resultados y la afición del Valencia está recuperando esa ilusión que perdió aquel día en que Meriton acuchilló por sorpresa a Marcelino. Nunca mejor dicho aquello de “tornarem”.

Ha vuelto el Valencia. Ese equipo comprometido, luchador, difícil de batir, bronco y copero. Dijo bordalás que su objetivo era recuperar el ADN valencianista y le han bastado cuatro jornadas para hacerlo. Dentro del vestuario se respira ese aire fresco, renovado, más limpio…

Pero también fuera. Y eso me gusta. Igual que hemos criticado con vehemencia las muchas cosas que Meriton ha hecho mal, también debemos reconocer las que hace bien. No todo es malo. Y el hecho de que apostaran por un entrenador como el alicantino y que le hayan hecho caso este verano en sus peticiones es digno de reconocer.

No pretendo blanquear a nadie. Ni somos pro Meriton ni anti Meriton. Como no lo fuimos de ningún dueño/presidente en los años que llevamos en Onda Cero Valencia. Tampoco me gustan aquellos que lo ven todo mal ni los que solo destacan lo bueno. Las cosas no son blanco o negro, hay escalas de grises salvo que tengas algún interés personal oculto.

Aprovechemos el momento. Seamos felices viendo al Valencia en lo alto de la clasificación peleando el domingo el liderato con el Real Madrid. Después de año y medio en las tinieblas nos merecemos disfrutar del momento más allá de otras guerras sin pensar incluso en el largo plazo.

Y pensemos por un momento que Murthy y todo su séquito han aprendido de los errores del pasado. sería tan bonito que así fuera…